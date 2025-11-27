Urząd przekazał, że w okresie styczeń-wrzesień br. liczba turystów ogółem wyniosła 32,69 mln wobec 29,64 mln w analogicznym okresie 2024 roku.

Liczba turystów zagranicznych

Dodano, że liczba turystów zagranicznych we wrześniu wyniosła 799,9 tys. wobec 726,2 tys. we wrześniu ubiegłego roku. Z kolei w okresie styczeń-wrzesień liczba turystów zagranicznych wyniosła 6,64 mln wobec 5,9 mln rok temu.

Reklama

Wyższa liczna noclegów

W okresie styczeń-wrzesień udzielono też 82,16 mln noclegów, wobec 77 mln w analogicznym okresie 2024 roku. Turystom zagranicznym udzielono w tym okresie 15,2 mln noclegów wobec 13,88 mln rok temu.