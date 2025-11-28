Boże Narodzenie to nie tylko wielkie stolice i słynne choinki. Prawdziwy świąteczny klimat czeka w mniej oczywistych miejscach. Znajdziesz go nad górskimi jeziorami, w portowych miasteczkach, pośród malowniczych fasad, a nawet... pod ziemią. Te rzadziej odwiedzane jarmarki oferują najczystszą, najbardziej autentyczną świąteczną magię. Poznaj najpiękniejsze, mało znane jarmarki bożonarodzeniowe w Europie.

Gdańsk: Bursztynowy blask północy

Zimą Gdańsk staje się bajkową scenerią. Jego hanzeatyckie kamienice tworzą idealne tło dla jarmarku, który w 2023 roku zdobył tytuł drugiego najlepszego w Europie. Lokalni rzemieślnicy prezentują kunszt obróbki bursztynu, przekazywany od pokoleń. Korzenne aromaty wypełniają powietrze, a jazda na wielkiej diabelskiej karuzeli daje widok na miasto niczym z świątecznej makiety.

Reklama

Bled (Słowenia): Jezioro odbija alpejskie światła

Jarmark w Bledzie wygląda jak wyjęty z kartki świątecznej. Alpejskie góry otulają jezioro, w którego tafli migoczą światełka. Woda działa jak gigantyczne lustro, potęgując magię. Drewniane domki oferują słoweńskie skarby: miody, sery, rękodzieło oraz tradycyjne wypieki. Stworzyli tu jedną z najbardziej romantycznych zimowych scenerii Europy Wschodniej, trwającą aż do 5 stycznia.

Malaga (Hiszpania): Świąteczna tradycja pod słońcem

Reklama

Choć zaskakujące, andaluzyjska Malaga również celebruje zimę światłem i tradycją. Największy jarmark, Paseo del Parque, sprzedaje figurki do szopek i klasyczne andaluzyjskie słodycze. Jeśli wolisz nowoczesny klimat, odwiedź Muelle Uno – to minimalistyczny jarmark z widokiem na port.

Gengenbach (Niemcy): Największy kalendarz adwentowy świata

To miasteczko w Schwarzwaldzie słynie z niezwykłej atrakcji. Każdego dnia o 18:00 fasada ratusza otwiera kolejne okienko, przekształcając się w największy kalendarz adwentowy na świecie. Sam jarmark to kwintesencja niemieckiej tradycji: kupisz tu pierniki, ręcznie robione ozdoby i lokalne przysmaki.

Padstow (Wielka Brytania): Kornwalia smakuje świętami

Mały port w Kornwalii podczas Padstow Christmas Fayre zamienia się w kulinarną scenę. Słynni szefowie kuchni prowadzą pokazy na żywo, inspirując bożonarodzeniowymi przepisami. Stoiska pełne są lokalnych specjałów: kremowych ciast, gorącego cydru i przetworów. Parada lampionów rozświetla uliczki, a fajerwerki nad wodą kończą festiwal. Wydarzenie w 2025 roku odbędzie się w dniach 4–7 grudnia.

Valkenburg (Holandia): Świąteczny jarmark pod ziemią

W holenderskim Valkenburgu poczujesz magię świąt pod powierzchnią. Wapienne tunele zamienili w labirynt pełen stoisk, dekoracji i rękodzieła. Ciepłe światła podkreślają skały, tworząc jedyny taki klimat w Europie. Spacerujesz i robisz zakupy w podziemnym świecie - to jeden z najbardziej wyjątkowych bożonarodzeniowych jarmarków kontynentu. Podziemne targi trwają do 5 stycznia 2026 r.

Źródło: siviaggia.it