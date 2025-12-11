Prognoza pogody na czwartek
Czwartek przyniesie stabilną, lecz nieco chłodniejszą aurę. Większość Polski będzie cieszyć się umiarkowanym zachmurzeniem i przejaśnieniami. Wyjątkiem będzie północ kraju, gdzie chmur może być więcej, a lokalnie niewykluczone są przelotne opady deszczu. Temperatury spadną, wahając się między 7stopni na chłodniejszym południowym wschodzie, a 11 na cieplejszym południowym zachodzie. Wiatr będzie ogólnie słaby, ale na zachodzie i północy stanie się umiarkowany i porywisty. Nad morzem spodziewaj się okresowo dość silnego wiatru, który może osiągać w porywach do 60km /h, wiejącego z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich.
Jaka jest idealna pogoda dla biegacza?
Choć biegacze mają różne preferencje, to podstawowe czynniki atmosferyczne - takie jak poziom wilgotności, prędkość wiatru, opady i temperatura - bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo i wyzwanie związane z treningiem. Mogą one znacząco spowalniać lub powodować dyskomfort. Idealna temperatura do biegania mieści się w zakresie od 7 do 15°C. Poza tym przedziałem, organizm musi pracować ciężej, co zwiększa odczuwalny wysiłek.
Ważne
Ze względu na bezpieczeństwo, bezwzględnie unikaj biegania podczas burz oraz gdy nawierzchnia jest oblodzona. Pamiętaj o intensywnym nawadnianiu, zwłaszcza w upale i wilgoci. Niezależnie od pogody, zawsze stosuj filtry UV i ubrania chroniące przed słońcem.
Jak się ubrać do biegania?
W warunkach, gdy temperatura wynosi 7 - 11 stopni, a do tego towarzyszy chłodny i porywisty wiatr, kluczowe jest ubranie warstwowe i ochrona przed wiatrem. Zacznij od koszulki termoaktywnej (z długim rękawem), która odprowadzi wilgoć. Na to załóż lekki polar lub bluzę techniczną. Jako warstwę zewnętrzną niezbędna będzie wiatrówka (kurtka przeciwwiatrowa/przeciwdeszczowa). Dół: legginsy. Koniecznie załóż czapkę i rękawiczki, ponieważ przez głowę i dłonie ucieka dużo ciepła, co jest szczególnie odczuwalne przy wietrznej pogodzie. Jeśli biegasz na północy, gdzie może padać, upewnij się, że Twoja kurtka jest wodoodporna lub wodoodporna.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję