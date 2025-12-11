Prognoza pogody na czwartek

Czwartek przyniesie stabilną, lecz nieco chłodniejszą aurę. Większość Polski będzie cieszyć się umiarkowanym zachmurzeniem i przejaśnieniami. Wyjątkiem będzie północ kraju, gdzie chmur może być więcej, a lokalnie niewykluczone są przelotne opady deszczu. Temperatury spadną, wahając się między 7stopni na chłodniejszym południowym wschodzie, a 11 na cieplejszym południowym zachodzie. Wiatr będzie ogólnie słaby, ale na zachodzie i północy stanie się umiarkowany i porywisty. Nad morzem spodziewaj się okresowo dość silnego wiatru, który może osiągać w porywach do 60km /h, wiejącego z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich.

Jaka jest idealna pogoda dla biegacza?

Choć biegacze mają różne preferencje, to podstawowe czynniki atmosferyczne - takie jak poziom wilgotności, prędkość wiatru, opady i temperatura - bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo i wyzwanie związane z treningiem. Mogą one znacząco spowalniać lub powodować dyskomfort. Idealna temperatura do biegania mieści się w zakresie od 7 do 15°C. Poza tym przedziałem, organizm musi pracować ciężej, co zwiększa odczuwalny wysiłek.

Ważne Ze względu na bezpieczeństwo, bezwzględnie unikaj biegania podczas burz oraz gdy nawierzchnia jest oblodzona. Pamiętaj o intensywnym nawadnianiu, zwłaszcza w upale i wilgoci. Niezależnie od pogody, zawsze stosuj filtry UV i ubrania chroniące przed słońcem.

Jak się ubrać do biegania?

W warunkach, gdy temperatura wynosi 7 - 11 stopni, a do tego towarzyszy chłodny i porywisty wiatr, kluczowe jest ubranie warstwowe i ochrona przed wiatrem. Zacznij od koszulki termoaktywnej (z długim rękawem), która odprowadzi wilgoć. Na to załóż lekki polar lub bluzę techniczną. Jako warstwę zewnętrzną niezbędna będzie wiatrówka (kurtka przeciwwiatrowa/przeciwdeszczowa). Dół: legginsy. Koniecznie załóż czapkę i rękawiczki, ponieważ przez głowę i dłonie ucieka dużo ciepła, co jest szczególnie odczuwalne przy wietrznej pogodzie. Jeśli biegasz na północy, gdzie może padać, upewnij się, że Twoja kurtka jest wodoodporna lub wodoodporna.