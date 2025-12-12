"Nasza załoga natychmiast zareagowała na tę sytuację, sprawdziła drzwi, by upewnić się, że są bezpiecznie zamknięte oraz zgłosiła incydent odpowiednim władzom i policji" – oświadczyła linia.

20-latek w rękach policji

Dziennik "South China Morning Post" podał, że pasażer, 20-letni mężczyzna z Chin kontynentalnych, został zatrzymany przez hongkońską policję w związku z podejrzeniem złamania zasad bezpieczeństwa lotniczego.

Bezpieczne lądowanie

Samolot wylądował na lotnisku w Hongkongu w czwartek rano czasu miejscowego.