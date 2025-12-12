Jeden z pasażerów próbował otworzyć drzwi samolotu w czasie rejsu z Bostonu w USA do Hongkongu – poinformowała w piątek hongkońska linia Cathay Pacific. Samolot wylądował bezpiecznie, a w incydencie nikt nie ucierpiał.
"Nasza załoga natychmiast zareagowała na tę sytuację, sprawdziła drzwi, by upewnić się, że są bezpiecznie zamknięte oraz zgłosiła incydent odpowiednim władzom i policji" – oświadczyła linia.
20-latek w rękach policji
Dziennik "South China Morning Post" podał, że pasażer, 20-letni mężczyzna z Chin kontynentalnych, został zatrzymany przez hongkońską policję w związku z podejrzeniem złamania zasad bezpieczeństwa lotniczego.
Bezpieczne lądowanie
Samolot wylądował na lotnisku w Hongkongu w czwartek rano czasu miejscowego.
