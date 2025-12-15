Całoroczny boom na górskie wyjazdy

Turystyka górska i piesza wyraźnie zyskuje na znaczeniu przez cały rok. Coraz częściej wybieramy wyżyny nie tylko dla stoków, lecz przede wszystkim dla spokoju i kontaktu z naturą. Jak pokazuje badanie OnePoll przeprowadzone dla Skyscanner, kluczowe motywacje wyjazdów poza sezonem to: spokój i cisza (60 proc.), malownicze wędrówki i jeziora (54 proc.) oraz czyste powietrze i przyjemnie chłodniejsza pogoda (50 proc.). Wiosenne i jesienne wypady oferują wachlarz aktywności, które planujemy uwzględniać w 2026 roku: hiking (40 proc.), obserwację dzikiej przyrody (34 proc.) oraz inne aktywności górskie (23 proc.) takie jak kolarstwo czy pływanie w otoczeniu dzikiej natury.

Reklama

Najpopularniejsze górskie szlaki na rok 2026

Oprócz organizacji zimowych wyjazdów, koniec roku sprzyja odważnym planom podróżniczym na nadchodzące miesiące. We współpracy z AllTrails, Skyscanner proponuje najpopularniejsze górskie szlaki, które trzeba odwiedzić w roku 2026:

1. Szlak po lodowcu Rob Roy, Nowa Zelandia

2. Szlak Mautohe Cathedral Cove, Nowa Zelandia

3. Pętla Palm Jungle, Australia

4. Montaña Siete Colores przez Llacto Cancha, Peru

5. Laguna Cinco Hermanos, Argentyna

6. Pętla przez Alma i Redwood Springs, Stany Zjednoczone

7. Szlak Sulphur Skyline, Kanada

8. Col Raiser – Secëda – Forcella Pana – schronisko Firenze, Włochy

9. Adolf-Munkel-Weg, Włochy

10. Old Man of Storr, Szkocja