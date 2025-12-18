Ferie zimowe to okres, w którym wyraźnie rośnie zainteresowanie dłuższymi wyjazdami. Ponad 20 proc. klientów eSky decyduje się w tym czasie na co najmniej tygodniowy wypoczynek. Urlop w słońcu to skuteczny sposób, by odpocząć od długiej, zimowej szarugi i spędzić rodzinne chwile w nowym miejscu. Destynacje takie jak Madera, Malaga czy Maroko cieszą się szczególną popularnością, ponieważ gwarantują nie tylko świetną pogodę, ale też możliwość pełnej regeneracji i aktywnego spędzania czasu – mówi Katarzyna Hauton, Group Brand Manager w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Malaga i słoneczne wybrzeże Andaluzji

Costa del Sol to gwarancja słońca, przyjemnie ciepłych dni i bogatej kultury południowej Hiszpanii. Malaga, Marbella, Nerja czy Estepona to kierunki zarówno do podziwiania majestatycznych widoków na malowniczych plażach, jak i doświadczania hiszpańskiej kultury w urokliwych miastach. Za lot oraz 7 dni w hotelu ze śniadaniem na Costa del Sol można zapłacić w okresie ferii od 1179 zł.

Reklama

Madera – perła Atlantyku

Wyspa wiecznej wiosny zachwyca łagodnym klimatem, niezwykłymi krajobrazami i możliwością aktywnego wypoczynku. Malownicze klify i kwitnąca roślinność sprawiają, że Madera jest ciekawym miejscem dla osób szukających bliskości z naturą i spokoju. Tygodniowy pobyt w pakiecie Lot+Hotel ze śniadaniem kosztuje od 1449 złotych.

Maroko – egzotyka blisko Europy

Maroko to idealny kierunek na zimowy wyjazd dla osób spragnionych słońca, orientalnego klimatu i różnorodnych krajobrazów. Ciepłe dni, zapach przypraw na barwnych sukach oraz majestatyczne miasta jak Marrakesz czy Agadir tworzą niepowtarzalną atmosferę. Wypoczynek nad Atlantykiem można połączyć z odkrywaniem pustyni, gór Atlas i bogatej kultury arabskiej. Pakiet dynamiczny Lot+Hotel w formule all inclusive to koszt od 1679 złotych.