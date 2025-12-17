Najpopularniejszy kierunek Polaków na święta

Z danych wynika, że najczęściej wybieranym kierunkiem w okresie świąteczno-noworocznym podobnie jak rok temu pozostają Włochy (39 proc.), przed nią znalazła się Hiszpanią (27 proc.) i Maltą (8 proc.). Zainteresowaniem cieszą się także Francja (5 proc.), Cypr (4 proc.), Grecja (4 proc.), Portugalia (4 proc.), Dania (3 proc.) oraz Bułgaria (2 proc.).

Reklama

1. miejsce – Włochy (Bergamo, Rzym, Bari, Palermo)

Podczas tegorocznej przerwy świąteczno-noworocznej, Polacy ponownie najchętniej wybierają Włochy – kierunek popularny przez cały rok, a zimą oferujący wyjątkową atmosferę świątecznych iluminacji, lokalnych tradycji i kuchni. Kraj ten przyciąga zarówno miłośników miejskiego zwiedzania, jak i sportów zimowych, dzięki łatwemu dostępowi do licznych ośrodków narciarskich.

Najliczniej wybieranym włoskim kierunkiem pozostaje Bergamo (26 proc.), będące bramą do Mediolanu oraz jezior Com i Garda, a także do regionów narciarskich Piani di Bobbio czy Brembo Ski. Rzym (18 proc.) niezmiennie zachwyca zabytkami, takimi jak Koloseum czy Panteon, i stanowi doskonałą bazę wypadową do ośrodków narciarskich Terminillo czy Campo Felice. Coraz częstszym wyborem są także Palermo (8 proc.) i Bari (7 proc.), cenione przez pasażerów szukających zimą słońca oraz klimatu południowych Włoch, z łatwym dostępem do takich miejsc jak Matera czy Alberobello.

2. miejsce – Hiszpania (Alicante, Malaga, Barcelona)

Reklama

Drugim krajem na podium pozostaje Hiszpania, doceniana zimą ze względu na łagodny klimat, dużą liczbę słonecznych dni oraz szeroką listę świątecznych atrakcji. To kierunek odpowiedni dla osób, które chcą uciec od zimowej aury, łącząc wypoczynek z aktywnym odkrywaniem tego kraju.

Najchętniej wybieranym miastem jest Alicante (32 proc.), znane z przyjemnej aury, nadmorskiej promenady oraz rodzinnego charakteru, w tym parady z okazji Święta Trzech Króli. Malaga (19 proc.) przyciąga spektakularnymi świątecznymi iluminacjami i bliskością Andaluzji, natomiast Barcelona (15 proc.) zachwyca zimową atmosferą, iluminacjami oraz słynnym targiem Fira de Santa Llúcia.

3. miejsce – Malta (oraz Francja i Cypr)

Wśród słonecznych, wyspiarskich kierunków szczególną popularnością cieszy się Malta, oferująca zimą łagodne temperatury, świąteczny klimat, liczne zabytki UNESCO oraz świetne warunki do spokojnego zwiedzania i spacerów, także na wyspach Gozo i Comino.

Cypr przyciąga pasażerów gwarancją słońca i śródziemnomorskim klimatem idealnym na zimowy wypoczynek, natomiast Francja pozostaje atrakcyjnym wyborem dla fanów francuskiej kuchni, bogatej kultury i bożonarodzeniowych iluminacji.

Nowy zimowy kierunek: Bułgaria

Nowym kierunkiem w zestawieniu ulubionych kierunków zimowych jest Bułgaria. Zwiększenie liczby oferowanych połączeń z Polski do Sofii, spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem wśród podróżnych planujących wyjazdy w okresie świąteczno-noworocznym. Bułgarska stolica szybko zyskuje popularność, jako atrakcyjna zimowa destynacja Polaków, łącząc klimatyczny city break, świąteczną atmosferę oraz bliskość gór Witosza, oferujących możliwość aktywnego wypoczynku na śniegu zaledwie kilkadziesiąt minut od centrum miasta.