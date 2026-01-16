Strategicznie rzecz biorąc, ruch ministerstwa co do terminów ferii był zasadny, ale w praktyce kluczowe znaczenie w sprawie decyzji o wyjeździe na wypoczynek zimowy ma potencjał finansowy rodzin w danym województwie. Na przykład przesunięcie ferii województwa warmińsko-mazurskiego nie przełoży się znacząco na wyjazdy narciarskie, bo to województwo nie jest zasobne ani typowo narciarskie - podkreślił Karol Wagner z TIG.

Ekspert o efekcie "klęski urodzaju śniegu"

Ekspert wyjaśnił, że istnieje efekt "klęski urodzaju śniegu". Intensywne opady śniegu w całym kraju powodują, że część turystów zmienia destynację, bo śnieg jest teraz wszędzie lub odkłada wyjazd. Mimo pięknej pogody i ośnieżonej panoramy Tatr sprzedaż nie rośnie tak, jak można by się spodziewać - tłumaczył.

Podział ferii na trzy turnusy, nie cztery miał dodatkowo zniwelować wcześniejsze "piki" rezerwacyjne w popycie na ferie. Jak tłumaczy Wagner, dane wskazują, że wprowadzona zmiana faktycznie wypłaszcza rezerwacje hotelowe. Na ten moment nie widzimy drastycznych różnic obłożenia podczas poszczególnych turnusów - dodał.

Wyjaśnił, że na frekwencję w pierwszym tygodniu ferii wpływ ma jeszcze inny czynnik. Pierwszy tydzień jest zwyczajowo najgorszy pod względem obłożenia, a w tym roku dodatkowo skumulowały się trzy tygodnie przerwy - świąteczno-noworoczna i weekend skoków. Wielu wybierających ferie przesuwa wyjazdy na drugi tydzień, szczególnie przy stabilnej pogodzie - dodaje ekspert.

Tatrzańska Izba Gospodarcza o cenach noclegów

Z danych rezerwacyjnych TIG wynika, że obecnie wypełnienie poszczególnych tygodni feryjnych wynosi odpowiednio: 45 proc., 60 proc., 55 proc., 50 proc., 55 proc. i 40 proc., ale biorąc pod uwagę liczbę samych zapytań od turystów o rezerwacje na terminy feryjne oraz rezerwacje dokonywane "na ostatnią chwilę", dane te będą się dopełniały - wskazuje Izba.

Liczba zapytań kierowanych na hotelowe recepcje w sprawie rezerwacji na terminy feryjne jest wysoka i o około 10 proc. większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, tuż przed feriami. W przypadku ferii małopolskich wzrost ten sięga nawet 20 proc. Mediana cen zakwaterowania w obiektach w regionie wynosi obecnie 680 zł za pokój dwuosobowy w standardzie hotelowym ze śniadaniem, wobec 580 zł rok temu - mówi Wagner dodając, że bardzo prawdopodobna jest korekta cen.

Harmonogram ferii zimowych w 2026 roku

W tym roku ferie zimowe będą trwały sześć tygodni, jednak podział według województw zmienił się z czterech na trzy turnusy: