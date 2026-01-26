Zimą szum fal brzmi mocniej, a szerokie plaże zamieniają się w niemal prywatne promenady. Spacer wzdłuż wybrzeża to nie tylko okazja do podziwiania zachodów słońca czy niezwykłych formacji lodowych. To także szansa, by zadbać o zdrowie.

Kiedy najwięcej jodu nad Bałtykiem?

To właśnie w sezonie jesienno-zimowym i wczesną wiosną, od października do marca, nad Bałtykiem notuje się najwyższe stężenie jodu w powietrzu. Dlaczego? Silne wiatry i sztormy sprawiają, że fale mocniej rozbijają się o brzeg, uwalniając do atmosfery aerozol morski bogaty w jod. Najwięcej tego cennego pierwiastka znajduje się tuż przy linii brzegowej, szczególnie podczas wietrznej pogody i tuż po sztormach

Co robić poza sezonem nad Bałtykiem?

Choć sezon wakacyjny ma swoje hity, zimą również nie brakuje atrakcji. Latarnia morska w Niechorzu działa przez cały rok i oferuje spektakularny widok na spokojne, zimowe morze. W Dziwnowie funkcjonuje park miniatur i kolejek, który przyciąga zarówno dzieci, jak i dorosłych. Miłośnicy przyrody mogą wybrać się na Wyspę Chrząszczewską czy do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – zimą łatwiej tam obserwować ptaki i podziwiać dziewiczą naturę.

Zimowe warunki sprzyjają też aktywnościom fizycznym. Coraz popularniejsze staje się morsowanie, a także nordic walking czy jazda na rowerze wzdłuż trasy Velo Baltica. Dzięki temu urlop nad morzem zimą nie oznacza wyłącznie leniwego odpoczynku.

Sauna i basen zamiast leżaka

Chłodniejsze dni to idealny moment, by po powrocie z plaży zatroszczyć się o ciało i umysł. Coraz więcej obiektów nad Bałtykiem oferuje baseny, jacuzzi czy strefy wellness, które zimą nabierają wyjątkowego znaczenia. Kontrast między mroźnym powietrzem a ciepłą wodą potrafi być niezwykle kojący.

W wybranych apartamentach goście mogą dodatkowo korzystać z indywidualnych, wybranych saun. To udogodnienie, które wpisuje się w skandynawski styl dbania o zdrowie i regenerację. Sauna nie tylko rozgrzewa po spacerze, ale też wspiera odporność, poprawia krążenie i pozwala na głęboki relaks.

Kameralne restauracje i lokalne specjały

Choć latem restauracje nadmorskie tętnią życiem, zimą całoroczne lokale zyskują zupełnie inny charakter – bardziej kameralny, autentyczny. To świetny moment na gastro-turystykę, czyli odkrywanie regionu od kuchni. Na stołach królują świeże ryby według tradycyjnych receptur, ale coraz częściej pojawiają się nowoczesne interpretacje inspirowane kuchnią skandynawską czy slow food.

Zimą łatwiej odwiedzić miejsca, które latem są oblegane. W Rewalu i Niechorzu popularnością cieszą się rodzinne restauracje rybne, a w Mrzeżynie czy Dziwnowie powstają klimatyczne kawiarnie w stylu "coffee spotów” z większych miast. Zamiast kolejek i tłumu można tu spokojnie porozmawiać z gospodarzami, spróbować sezonowych dań czy domowych wypieków.