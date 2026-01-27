Baza noclegowa pod Giewontem jest ogromna, ale w trakcie ferii znika błyskawicznie. Obecnie zajętych jest aż 94 proc. miejsc. Jeśli szukasz noclegu z zaledwie tygodniowym wyprzedzeniem, przygotuj się na takie kwoty. Prywatne kwatery bez wyżywienia kosztują minimum 1,4 tys. zł za tydzień dla rodziny 2+2. Ceny za pokój w hotelu dla czterech osób zaczynają się od około 2,3 tys. zł. Najdroższe apartamenty i hotele ze SPA wyceniają tygodniowy pobyt nawet na ponad 15 tys. zł.

Ile kosztuje jedzenie na Podhalu?

Wyżywienie to jeden z największych stałych kosztów wyjazdu. Średnia cena dania głównego w zakopiańskich restauracjach waha się od 40 do 70 zł. Do tego doliczamy napój za minimum 10 zł. Szacunkowe koszty obiadów dla rodziny 2+2 (7 dni) to ok. 1400 zł, w wariancie restauracyjnym nawet 2240 zł. Należy pamiętać, że kwoty te nie obejmują śniadań, kolacji ani popularnych na Krupówkach przekąsek, takich jak oscypki czy gofry.

Atrakcje, które drenują kieszeń

Zakopane oferuje masę rozrywek poza stokami, ale ich ceny zależą od popularności i godziny zwiedzania. Jak podaje WP Turystyka, najdroższy jest Kasprowy Wierch. Zestawienie cen dla rodziny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci):

Kasprowy Wierch (góra-dół): Od 476 zł rano do 588 zł w południe.

(góra-dół): Od rano do w południe. Gubałówka (góra-dół): Ok. 158 zł (przy zakupie online).

(góra-dół): Ok. (przy zakupie online). Snowlandia (komplet atrakcji): Ok. 293 zł (labirynt, igloo, park edukacyjny).

Wystarczy połączyć wjazd na Kasprowy w godzinach szczytu z wizytą na termach, by rachunek za jeden dzień zbliżył się do granicy 1000 zł.

Gdzie szukać oszczędności?

Dla osób z mniejszym budżetem najlepszą opcją pozostają spacery. Wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego to koszt 11 zł (normalny) i 5,5 zł (ulgowy). Rodzina 2+2 zapłaci za cały dzień w górach tylko 33 zł. Warto też sprawdzić ofertę wycieczek edukacyjnych organizowanych przez TPN i PKL. Bilet rodzinny na taką wyprawę kosztuje zaledwie 7 zł od osoby i dodatkowo zwalnia z opłaty za wstęp do Parku.