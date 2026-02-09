Skomer: Raj dla samotników i miłośników natury

Wyspa Skomer to miejsce, które zostaje w pamięci na zawsze. Jeśli marzysz o ucieczce od cywilizacji, ciszy przerywanej jedynie szumem fal i szansie na wykonanie zdjęć życia - Skomer jest Twoim azylem. Co ciekawe, ten odizolowany skrawek lądu oferuje coś więcej niż tylko wycieczkę.

Możesz tam zamieszkać całkowicie za darmo przez kilka miesięcy.

Darmowe "wakacje”? Tak, ale z misją

Szansę na bezpłatny pobyt na tej walijskiej wyspie daje organizacja Wildlife Trust of South and West Wales (WTSWW). Nie jest to jednak typowy urlop, lecz program wolontariatu. Zamiast płacić za nocleg, oddajesz swój czas naturze. Twoje codzienne obowiązki obejmowałyby: liczenie maskonurów. Jak mówi pracownik i visitor officer cytowany przez BBC Rob Knott, praca polega na skrupulatnym monitorowaniu ptaków na lądzie, morzu i w powietrzu. Monitorowanie rzadkich gatunków i dbanie o czystość rezerwatu. Pomoc osobom odwiedzającym wyspę w ciągu dnia.

Praca dla wytrwałych

Mimo braku opłat za czynsz, "praca marzeń" ma swoje wymagania. Wolontariusze muszą być pełnoletni i cieszyć się dobrą kondycją fizyczną. Na Skomer nie ma asfaltowych dróg, a pogoda bywa kapryśna i surowa. Co warto wiedzieć o kosztach i logistyce? Zakwaterowanie jest w pełni zapewnione i darmowe. Organizacja pokrywa koszt przeprawy łodzią z Martin’s Haven.

Wynagrodzenie: To nie jest etat. Możesz jednak liczyć na niewielkie stypendium po przygotowaniu końcowego raportu z obserwacji. Nabory obejmują różne bloki czasowe – od wczesnej wiosny (marzec) aż do końca września. Skomer to niewielka wyspa (niecałe 3 km2). To jedno z najważniejszych miejsc lęgowych dla uroczych maskonurów, ale też burzyków i głuptaków.