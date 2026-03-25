Wielkanoc w uzdrowisku może być niezwykle przyjemna. W tym roku święta przypadają na początku kwietnia, wiosna będzie już więc w pełni. W miejscowościach uzdrowiskowych są zazwyczaj piękne parki, można będzie się więc cieszyć wiosenną, rozkwitającą przyrodą. Atutem wielkanocnego pobytu w uzdrowisku są też zabiegi, którym można się poddać. W sanatoriach i o ośrodkach spa przygotowywane jest specjalne menu wielkanocne, nie zabraknie więc żurku i jajek.

Wielkanoc 2026 (5-6 kwietnia) w polskich uzdrowiskach to popularna opcja łącząca tradycyjne świętowanie z zabiegami SPA i relaksem. Pakiety zazwyczaj obejmują 3-4 noclegi, uroczyste śniadanie, obiadokolacje (HB), kilka zabiegów oraz animacje.

Cieplice na Wielkanoc

Uzdrowisku Cieplice przygotowało np. 3-dniowy Pakiet Wielkanocy. Pakiet obejmuje noclegi, 2 śniadania świąteczne, obiad i kolację świąteczną, cztery zabiegi do wyboru, bezpłatny spacer z przewodnikiem po Cieplicach i kurację pitną. Cena pakietu dla jednej osoby to ok. 1,5 tys. zł.

Reklama

Ciechocinek na Wielkanoc

Reklama

Sanatorium Pod Tężniami w Ciechocinku oferuje wielkanocne turnusy od 2.04 do 07.04.2026. Program pobytu obejmuje program noclegi, wyśmienitą kuchnię inspirowaną tradycją wielkanocną oraz bogatą ofertę zabiegów leczniczych i relaksacyjnych. W cenie jest dostęp do basenów i saun. Ceny za jedną osobę zaczynają się od 2,3 tys. zł. Z kolei kompleks sanatoryjny Markiewicz w Ciechocinku proponuje turnusy wielkanocne 03–06.04.2026 r. już od 1000 zł za osobę. W pakiecie znajdują się m.in. uroczyste posiłki czy warsztaty pisanek oraz korzystanie z basenu solankowego.

Świąteczny pakiet w SPA Nałęczów

Trzy noclegi w świątecznym terminie w Nałęczowie zawierają m.in. pełny pakiet jedzeniowy, w tym uroczyste śniadanie wielkanocne, trzy zabiegi SPA, masaże i nieograniczony wstęp do kompleksu wodnego. Ceny za trzy noce zaczynają się od 2 tys. 300 zł, do 4 tys. 100 zł w dwuosobowym apartamencie VIP.

Wielkanoc w Konstancinie-Jeziornie

Podwarszawskie uzdrowisko Konstancin-Jeziorna także proponuje pobyty wielkanocne. Przygotowano dwa różne pakiety pobytowe, dopasowane do różnych potrzeb i stylów wypoczynku. To Biały Dom - klasyczna elegancja i uzdrowiskowa tradycja oraz EVA Park Life & SPA - butikowy obiekt SPA dla miłośników kameralnego luksusu. Ceny za cztery noce zaczynają się od 1350 zł.

Wielkanoc w Krynicy Zdrój

Święta wielkanocne w Krynicy-Zdroju to relaks w SPA, górskie wycieczki i wiele atrakcji. Obiekty zapewniają pełne wyżywienie, a region oferuje spacery po uzdrowisku i wycieczki na Jaworzynę Krynicką. Wielkanoc 2026 w Krynicy-Zdroju to koszt od ok. 600-900 zł za osobę za pakiet 3-4 dniowy w pensjonacie do ponad 2000-3000 zł w hotelach 4/5-gwiazdkowych ze SPA. Większość ofert obejmuje śniadania, obiadokolacje, tradycyjne śniadanie wielkanocne oraz animacje.