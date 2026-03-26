Polacy planują wiosenne wyjazdy. Ten kierunek wyraźnie wygrywa

Bałtyk dominuje wiosenne wyjazdy Polaków

W analizie przekazano, że między marcem a majem kierunki nadbałtyckie będą odpowiadać za ponad połowę (51 proc.) wszystkich rezerwacji dokonywanych na Travelist.pl. To więcej niż góry, które w sezonie wiosennym przyciągną ok. 30 proc. turystów. Jeziora odpowiadają za 8 proc. wyjazdów, zaś uzdrowiska i miasta mają łączny udział na poziomie 11 proc.

Wśród miejscowości nad morzem najczęściej wybierane są Kołobrzeg, Mielno i Gdańsk. Jednocześnie wzrasta liczba rezerwacji takich kierunków jak Niechorze, Krynica Morska czy Władysławowo. W górach liderami są Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój i Karpacz, natomiast największe wzrosty odnotowano w Białym Dunajcu, Białce Tatrzańskiej i Bielsko-Białej.

Jeziora i miasta z mniejszym udziałem w rezerwacjach

Nad jeziorami najczęściej wybierane są z kolei Ostróda, Żnin i Koprzywnica, a najszybciej zyskują Wądzyn w woj. kujawsko-pomorskim, a także Jora Wielka i Piaski na Mazurach. Z kolei wśród miast dominują Kraków, Wrocław i Warszawa, natomiast największe wzrosty rok do roku mają Rzeszów, Bydgoszcz i Kraków.

Analiza została przygotowana na podstawie rezerwacji hotelowych w serwisie Travelist.pl, które obejmują pobyt między 1 marca a 31 maja 2026 roku.

Travelist.pl to portal turystyczny z funkcjami serwisu rezerwacyjnego; działalność rozpoczął w 2013 roku. Jak podaje, obecnie z jego usług korzysta ponad 6 mln użytkowników.