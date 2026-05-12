MSZ stanowczo odradza podróże do tego państwa. "Niestabilna sytuacja"

MSZ poinformowało na X o zmianie ostrzeżenia dla podróżujących do Boliwii, podwyższeniu go poziomu z drugiego na trzeci, a także rozszerzeniu go na terytorium całego kraju. Oznacza to, że MSZ odradza podróże do Boliwii, które nie są konieczne.

MSZ: w celach turystycznych lepiej tam nie jechać

"Odradzamy podróże w celach turystycznych" - podkreślił resort dyplomacji. Jak zaznaczono, sytuacja bezpieczeństwa w Boliwii jest niestabilna. Przypomniano, że placówką dyplomatyczną RP właściwą dla Boliwii jest Ambasada RP w Limie (Peru).

"W Boliwii trwają gwałtowne manifestacje i blokady dróg, które w dniach 12-18 maja najprawdopodobniej jeszcze się zaostrzą. Nie można przewidzieć, gdzie i kiedy powstaną nowe blokady, a już istniejące staną się jeszcze bardziej intensywne" - podkreśliło MSZ.

Groźba braku możliwości opuszczenia Boliwii

Jak przekazano, podróż do Boliwii w najbliższym czasie grozi brakiem możliwości przemieszczania się i opuszczenia kraju, a w niektórych wypadkach może nieść ryzyko narażenia na przemoc ze strony protestujących i blokujących drogi (przebicie opon, obrzucenie pojazdów kamieniami, rzadziej pobicia). „Połączenia autobusowe ze stolicy są zablokowane. Nie można wykluczyć, że mogą pojawić się zakłócenia w funkcjonowaniu połączeń lotniczych, jeśli protestujący zablokują drogi dojazdowe czy dostawy paliwa. Infrastruktura turystyczna na trasach przy blokadach jest często uboga: brak toalet, hoteli, restauracji. W nocy temperatura może spadać do 0 stopni Celsjusza. Położenie znacznej części kraju na wysokości ok. 3800 m n.p.m. przy braku dostępu do opieki medycznej dodatkowo podwyższa ryzyko dla zdrowia i życia podróżujących, zwłaszcza jeśli występują u nich problemy zdrowotne” - ostrzega resort dyplomacji.

Numer kontaktowy do konsula w Limie

Podaje też numer kontaktowy do konsula w Limie: +51 999 400 552 oraz mail: lima.amb.wk@msz.gov.pl . MSZ zaleca, by w przypadku podróży zarejestrować się w systemie Odyseusz: https://odyseusz.msz.gov.pl, monitorować komunikaty władz @CarreterasBo i media (Bolivia Tv Oficial).