To będzie rewolucja w podróżach do Egiptu. Turyści muszą się przygotować

Egipt szykuje zmiany w systemie wizowym. Egipt wprowadza nowy system, w którym tradycyjna wklejka do paszportu jest zastępowana kodem QR.

Oświadczenie egipskiego rządu

"Celem reformy jest wyeliminowanie długich kolejek przy kasach bankowych i przyspieszenie kontroli paszportowej. W dalszej kolejności (po wprowadzeniu jej na lotnisku w Kairze) nowa usługa dla turystów zostanie rozszerzona na inne porty" - czytamy w specjalnym oświadczeniu egipskiego rządu. Jak podkreślił premier Mustafa Madbuli, rząd egipski dąży do poprawy jakości usług turystycznych już od momentu przyjazdu oraz do usprawnienia procedur na lotniskach.

Tak uzyskasz egipską wizę

Osoby chcące uzyskać wizę cyfrową będą musiały po przylocie do Egiptu wprowadzić swoje dane za pośrednictwem samoobsługowych urządzeń, oficjalnej strony internetowej lub w aplikacji mobilnej na telefony komórkowe. "Opłatę wizową będzie można uiścić drogą elektroniczną w hali przylotów za pośrednictwem kanałów i urządzeń dostępnych w specjalnie stworzonym systemie obsługi. Następnie wiza zostanie wygenerowana w formie kodu QR, który funkcjonariusze kontroli paszportowej zeskanują w celu weryfikacji jego ważności i dopasowania danych podróżnego. Wizę będzie można również uzyskać 48 godzin przed przyjazdem do Egiptu lub za pośrednictwem biur podróży organizujących wypoczynek" - napisano w oświadczeniu.