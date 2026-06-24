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Nowy wakacyjny hit Szczecina. Tramwaj wodny zabierze turystów do Niemiec

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
wczoraj, 12:54
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Szczecin
Nowy wakacyjny hit Szczecina. Tramwaj wodny zabierze turystów do Niemiec/Shutterstock
Szczecin zyskuje nową, wyjątkową atrakcję turystyczną. Żegluga Szczecińska uruchamia regularne kursy tramwaju wodnego, który połączy Wały Chrobrego z niemieckimi miejscowościami Mescherin i Gartz. Rejsy statkiem "Sedina" to szansa na odkrycie dzikiej przyrody Międzyodrza, poznanie historii regionu i aktywny wypoczynek na rowerze. Sprawdź rozkład rejsów, cennik biletów i dlaczego to połączenie ma szansę stać się hitem nadchodzących wakacji.

Żegluga Szczecińska otwiera nowy rozdział w turystyce wodnej regionu. Po udanym rejsie pilotażowym, miejska spółka oficjalnie wprowadza do oferty tramwaj wodny kursujący na południe od Szczecina. Statek "Sedina" w każdą sobotę i niedzielę, od 4 lipca do 5 września, będzie zabierał pasażerów w podróż do niemieckich miejscowości Mescherin i Gartz, położonych w Brandenburgii.

To połączenie stanowi element polsko-niemieckiego projektu "Cross Oder", który promuje walory przyrodnicze i turystyczne Doliny Dolnej Odry. Jak podkreśla Ireneusz Nowak, prezes spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, organizatorzy chcą przede wszystkim ukazać turystom malownicze zakątki Odry i w pełni wykorzystać ogromny potencjał, jaki drzemie w transgranicznej rzece.

Harmonogram rejsów

Organizatorzy zaplanowali rejsy tak, aby pasażerowie mogli wygodnie zwiedzać region. "Sedina" wypływa z Bulwaru Chrobrego (przy dworcu morskim) punktualnie o godzinie 10:00. Statek zabiera na pokład maksymalnie 140 osób, oferując również dedykowane miejsca dla rowerzystów, co czyni tę ofertę idealną dla osób planujących wycieczki po popularnych trasach rowerowych, takich jak Odra-Nysa czy Blue Velo. Plan rejsu:

  • 10:00 – wypłynięcie ze Szczecina.
  • 12:00 – postój w Mescherin.
  • 12:50 – przybicie do portu w Gartz.
  • 15:30 – wypłynięcie z Gartz w drogę powrotną.
  • 18:15 – powrót do Szczecina.

Pasażerowie mogą korzystać z audioprzewodnika dostępnego w trzech językach (polskim, niemieckim i angielskim) oraz specjalnej aplikacji mobilnej ExploreODER, która na bieżąco dostarcza informacji o mijanych obiektach.

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Międzyodrze: przyrodniczy raj Europy

Trasa rejsu prowadzi przez unikalne tereny Międzyodrza, które wielu ekspertów uznaje za najcenniejszy ekosystem w tej części Europy. Jacek Woch, przewodnik turystyczny biorący udział w projekcie, zaznacza, że to miejsce stworzone dla miłośników przyrody i obserwatorów ptaków. Na trasie pasażerowie mogą wypatrywać aż 230 gatunków ptaków. Rozlewiska Odry pełnią funkcję ogromnych noclegowisk, gdzie schronienie znajdują dziesiątki tysięcy gęsi i żurawi.

Podczas podróży turyści podziwiają nie tylko faunę, taką jak czaple czy kormorany, ale również niezwykłą, bujną roślinność wodną oraz rozległe trzcinowiska. "Sedina" płynie w pobliżu śluz i kanałów, co pozwala obserwatorom z bliska przyjrzeć się technicznej stronie rzeki.

Warto przypomnieć, że Międzyodrze od 120 lat stanowiło ważny element gospodarczy. Jacek Woch porównuje ten obszar do żyznych terenów zalewowych Nilu w starożytnym Egipcie. Wiosenne roztopy nanosiły na te pola żyzny materiał, dzięki czemu przez lata wykorzystywano je rolniczo – prowadzono wypas bydła i pozyskiwano siano. Tereny te funkcjonowały jako swoisty "ogródek warzywny" dla dynamicznie rozwijającego się Szczecina oraz Berlina.

W okresie powojennym, ze względu na specyficzną sytuację polityczną, zachodni bieg Odry pozostawał pod ścisłym nadzorem i był niedostępny dla szerszej turystyki. Obecnie, dzięki inicjatywom samorządowym i unijnym funduszom z programu Interreg VI A (projekt Explore ODER otrzymał 80 proc. dofinansowania), region odzyskuje swoje turystyczne oblicze.

Ceny biletów

  • Rejs w obie strony: 60 zł (normalny), 40 zł (ulgowy).
  • Rejs w jedną stronę: 40 zł (normalny), 30 zł (ulgowy).
  • Bilet rodzinny (2 dorosłych + 2 dzieci): 180 zł (w obie strony) lub 120 zł (w jedną stronę).
  • Dodatkowa opłata za rower: 10 zł.
  • Dzieci do lat 3: podróżują bezpłatnie.

Prezydent Szczecina, Piotr Krzystek, podkreśla, że sukcesy ubiegłorocznych połączeń na północ (m.in. do Nowego Warpna i Świnoujścia) stały się inspiracją do otwarcia nowego kierunku na południe. Dzięki rozszerzeniu oferty o drugą jednostkę pływającą, Samorządowy Szlak Wodny staje się w tym roku jeszcze bardziej dostępny. To doskonała propozycja na aktywne spędzenie weekendu, która łączy relaks na wodzie z edukacją o regionie i ekologii.

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Źródło PAP
Tematy: NiemcySzczecinbiletyrejs
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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