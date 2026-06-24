Nowy wakacyjny hit Szczecina. Tramwaj wodny zabierze turystów do Niemiec

Żegluga Szczecińska otwiera nowy rozdział w turystyce wodnej regionu. Po udanym rejsie pilotażowym, miejska spółka oficjalnie wprowadza do oferty tramwaj wodny kursujący na południe od Szczecina. Statek "Sedina" w każdą sobotę i niedzielę, od 4 lipca do 5 września, będzie zabierał pasażerów w podróż do niemieckich miejscowości Mescherin i Gartz, położonych w Brandenburgii.

To połączenie stanowi element polsko-niemieckiego projektu "Cross Oder", który promuje walory przyrodnicze i turystyczne Doliny Dolnej Odry. Jak podkreśla Ireneusz Nowak, prezes spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, organizatorzy chcą przede wszystkim ukazać turystom malownicze zakątki Odry i w pełni wykorzystać ogromny potencjał, jaki drzemie w transgranicznej rzece.

Harmonogram rejsów

Organizatorzy zaplanowali rejsy tak, aby pasażerowie mogli wygodnie zwiedzać region. "Sedina" wypływa z Bulwaru Chrobrego (przy dworcu morskim) punktualnie o godzinie 10:00. Statek zabiera na pokład maksymalnie 140 osób, oferując również dedykowane miejsca dla rowerzystów, co czyni tę ofertę idealną dla osób planujących wycieczki po popularnych trasach rowerowych, takich jak Odra-Nysa czy Blue Velo. Plan rejsu:

10:00 – wypłynięcie ze Szczecina.

– wypłynięcie ze Szczecina. 12:00 – postój w Mescherin.

– postój w Mescherin. 12:50 – przybicie do portu w Gartz.

– przybicie do portu w Gartz. 15:30 – wypłynięcie z Gartz w drogę powrotną.

– wypłynięcie z Gartz w drogę powrotną. 18:15 – powrót do Szczecina.

Pasażerowie mogą korzystać z audioprzewodnika dostępnego w trzech językach (polskim, niemieckim i angielskim) oraz specjalnej aplikacji mobilnej ExploreODER, która na bieżąco dostarcza informacji o mijanych obiektach.

Międzyodrze: przyrodniczy raj Europy

Trasa rejsu prowadzi przez unikalne tereny Międzyodrza, które wielu ekspertów uznaje za najcenniejszy ekosystem w tej części Europy. Jacek Woch, przewodnik turystyczny biorący udział w projekcie, zaznacza, że to miejsce stworzone dla miłośników przyrody i obserwatorów ptaków. Na trasie pasażerowie mogą wypatrywać aż 230 gatunków ptaków. Rozlewiska Odry pełnią funkcję ogromnych noclegowisk, gdzie schronienie znajdują dziesiątki tysięcy gęsi i żurawi.

Podczas podróży turyści podziwiają nie tylko faunę, taką jak czaple czy kormorany, ale również niezwykłą, bujną roślinność wodną oraz rozległe trzcinowiska. "Sedina" płynie w pobliżu śluz i kanałów, co pozwala obserwatorom z bliska przyjrzeć się technicznej stronie rzeki.

Warto przypomnieć, że Międzyodrze od 120 lat stanowiło ważny element gospodarczy. Jacek Woch porównuje ten obszar do żyznych terenów zalewowych Nilu w starożytnym Egipcie. Wiosenne roztopy nanosiły na te pola żyzny materiał, dzięki czemu przez lata wykorzystywano je rolniczo – prowadzono wypas bydła i pozyskiwano siano. Tereny te funkcjonowały jako swoisty "ogródek warzywny" dla dynamicznie rozwijającego się Szczecina oraz Berlina.

W okresie powojennym, ze względu na specyficzną sytuację polityczną, zachodni bieg Odry pozostawał pod ścisłym nadzorem i był niedostępny dla szerszej turystyki. Obecnie, dzięki inicjatywom samorządowym i unijnym funduszom z programu Interreg VI A (projekt Explore ODER otrzymał 80 proc. dofinansowania), region odzyskuje swoje turystyczne oblicze.

Ceny biletów

Rejs w obie strony: 60 zł (normalny), 40 zł (ulgowy).

(normalny), (ulgowy). Rejs w jedną stronę: 40 zł (normalny), 30 zł (ulgowy).

(normalny), (ulgowy). Bilet rodzinny (2 dorosłych + 2 dzieci): 180 zł (w obie strony) lub 120 zł (w jedną stronę).

(w obie strony) lub (w jedną stronę). Dodatkowa opłata za rower: 10 zł.

Dzieci do lat 3: podróżują bezpłatnie.

Prezydent Szczecina, Piotr Krzystek, podkreśla, że sukcesy ubiegłorocznych połączeń na północ (m.in. do Nowego Warpna i Świnoujścia) stały się inspiracją do otwarcia nowego kierunku na południe. Dzięki rozszerzeniu oferty o drugą jednostkę pływającą, Samorządowy Szlak Wodny staje się w tym roku jeszcze bardziej dostępny. To doskonała propozycja na aktywne spędzenie weekendu, która łączy relaks na wodzie z edukacją o regionie i ekologii.