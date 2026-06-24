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Letnie wakacje w Rzymie. Podpowiadamy, gdzie znaleźć darmową i pyszną wodę do picia w Rzymie

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 08:41
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Rzym
Jak znaleźć w Rzymie darmową i pyszną wodę do picia?/Shutterstock
Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Stolica Włoch przyciąga rzesze turystów. Latem panują tam upały. Temperatura często przekracza 30 stopni Celsjusza. A gdy są upały, trzeba pić dużo wody. Turystów mogą odstraszać ceny butelki wody, którą można kupić na stoiskach ustawionych przy najsłynniejszych zabytkach. Ale wcale nie trzeba kupować wody za duże pieniądze. Wystarczy mieć ze sobą pustą butelkę - napełniamy i pijemy pyszną, zimną wodę.

Rzymskie wakacje to marzenie turystów z całego świata. Trzeba się jednak do nich dobrze przygotować. Zwłaszcza wtedy, gdy do Wiecznego Miasta jedziemy latem. Temperatury są tam wtedy wysokie - sięgają powyżej 30 stopni Celsjusza. 

Wymarzone wakacje w Rzymie

Gdy zwiedzamy np. słynne Koloseum, jesteśmy wystawieni na promienie słoneczne. Nie wolno zapominać o tym, że trzeba się ubrać stosownie do pogody, czyli w lekkie, przewiewne rzeczy wykonane z naturalnych tkanin. Jeśli chcemy zwiedzać kościoły, to nie zakładamy krótkich spodenek, krótkich spódnic ani wydekoltowanych bluzek lub sukienek. 

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W Rzymie, przy atrakcjach turystycznych, można kupić od ulicznych sprzedawców butelkowaną wodę. Jest ona jednak droga. Dlatego trzeba mieć przy sobie swoją butelkę. Wtedy będziemy mieć pyszną, orzeźwiającą wodę zawsze w zasięgu ręki. 

Woda za darmo w Rzymie

Ujęcia świeżej wody, zwłaszcza w centrum Rzymu, znajdują się prawie co 300-500 metrów. Trzeba tylko uważnie się rozejrzeć. W stolicy Włoch jest  ponad 2000 fontanienek rozsianych po całym mieście. To słynne rzymskie "nasoni" (nosale). Ta pieszczotliwa nazwa wzięła się od kształtu wystającej metalowej części, przypominającej nos. Po raz pierwszy zainstalowano je w 1874 roku. Płynie z nich nieprzerwanie czysta, pitna woda. Zwróćmy uwagę na napisy na tabliczkach - "aqua pottabile" to znaczy woda pitna.  Odkręcamy kranik, napełniamy butelkę i w drogę.

Woda w Rzymie jest świetnej jakości

Rzym ma wodę pierwszej klasy czystości biologicznej i chemicznej, sprowadzoną z Apeninów. Woda z nasoni jest tą samą wodą, która dociera do mieszkań rzymskich, tą samą siecią wodociągów. Regularnie przeprowadzane są testy wody, które poświadczają jej nieskazitelną czystość. 

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Źródło dziennik.pl
Tematy: podróżewłochyrzym
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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