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Po 14 latach wróciły pociągi. Kultowe uzdrowisko znowu ma wygodne połączenie ze światem

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
wczoraj, 12:01
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Ciechocinek
Pociągi po kilkunastu latach wróciły do uzdrowiska/Shutterstock
Wakacje już się prawie zaczęły, ruszamy więc w Polskę. Warto odwiedzić np. jedno z najsłynniejszych uzdrowisk w Polsce. Wróciły tam po 14 latach pociągi. Cieszą się mieszkańcy Ciechocinka i kuracjusze, którzy przyjeżdżają tam tłumnie na leczenie.

Przez kilkanaście lat do Ciechocinka można było dojechać tylko autobusem lub samochodem. Dworzec PKP stał nieczynny, tory były puste. W ub.r. to się zmieniło. Przywrócono połączenie kolejowe z Ciechocinkiem.

Połączenie kolejowe z Ciechocinkiem

Nowe połączenia funkcjonuje przez cały rok. Pociągi zatrzymują się na stacjach: Toruń Główny, Toruń Czerniewice, Brzoza Toruńska, Otłoczyn, Aleksandrów Kujawski, Odolion, Ciechocinek. W dni robocze do Ciechocinka kursuje 13 pociągów, a w weekendy - 10. Z Torunia dojazd zajmuje ok. 30 minut.

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Z czego słynie Ciechocinek?

Naturalnym bogactwem Ciechocinka są obfite złoża solanek, które mają cenne wybitne właściwości lecznicze. Solanka jest wykorzystywana do celów pitnych, kąpieli leczniczych oraz inhalacji i irygacji. Mikroklimat przy tężniach jest bogaty w cząsteczki jodu, bromu i ozonu. Dzięki temu znakomicie wpływa na drogi oddechowe, ma działanie bakteriobójcze, reguluje ciśnienie krwi, a także pozytywnie oddziałuje na chorych z zaburzeniami tarczycy.

Kiedy w Ciechocinku dworzec kolejowy z prawdziwego zdarzenia?

Mieszkańcy, turyści i kuracjusze czekają na dworzec kolejowy z prawdziwego zdarzenia. Władze i PKP zapewniają, że powstanie. Na razie podróżni muszą się zadowolić ogrzewanym kontenerem, który służy za poczekalnię i toaletę. Zabytkowy budynek dworca w Ciechocinku, zaprojektowany przez Czesława Domaniewskiego i wybudowany w 1902 roku, czeka gruntowny remont. Dworzec został wpisany do rejestru zabytków od 1989 roku. Przez 14 lat w jego wnętrzach funkcjonowały m.in. restauracja i sklep ze starociami.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: uzdrowiskopociągiciechocinek
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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