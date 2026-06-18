Przez kilkanaście lat do Ciechocinka można było dojechać tylko autobusem lub samochodem. Dworzec PKP stał nieczynny, tory były puste. W ub.r. to się zmieniło. Przywrócono połączenie kolejowe z Ciechocinkiem.

Połączenie kolejowe z Ciechocinkiem

Nowe połączenia funkcjonuje przez cały rok. Pociągi zatrzymują się na stacjach: Toruń Główny, Toruń Czerniewice, Brzoza Toruńska, Otłoczyn, Aleksandrów Kujawski, Odolion, Ciechocinek. W dni robocze do Ciechocinka kursuje 13 pociągów, a w weekendy - 10. Z Torunia dojazd zajmuje ok. 30 minut.

Z czego słynie Ciechocinek?

Naturalnym bogactwem Ciechocinka są obfite złoża solanek, które mają cenne wybitne właściwości lecznicze. Solanka jest wykorzystywana do celów pitnych, kąpieli leczniczych oraz inhalacji i irygacji. Mikroklimat przy tężniach jest bogaty w cząsteczki jodu, bromu i ozonu. Dzięki temu znakomicie wpływa na drogi oddechowe, ma działanie bakteriobójcze, reguluje ciśnienie krwi, a także pozytywnie oddziałuje na chorych z zaburzeniami tarczycy.

Kiedy w Ciechocinku dworzec kolejowy z prawdziwego zdarzenia?

Mieszkańcy, turyści i kuracjusze czekają na dworzec kolejowy z prawdziwego zdarzenia. Władze i PKP zapewniają, że powstanie. Na razie podróżni muszą się zadowolić ogrzewanym kontenerem, który służy za poczekalnię i toaletę. Zabytkowy budynek dworca w Ciechocinku, zaprojektowany przez Czesława Domaniewskiego i wybudowany w 1902 roku, czeka gruntowny remont. Dworzec został wpisany do rejestru zabytków od 1989 roku. Przez 14 lat w jego wnętrzach funkcjonowały m.in. restauracja i sklep ze starociami.