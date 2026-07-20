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4,5 zł za toaletę na dworcu. Pasażerowie: To przesada

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 10:41
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dworzec pkp
4,5 zł za toaletę na dworcu. Pasażerowie: To przesada/Shutterstock
Dostęp do toalety na dworcu to dla wielu pasażerów spory wydatek, sięgający nawet 4,5 zł. Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza dla rodziców małych dzieci, którzy muszą płacić za skorzystanie z przewijaka. PKP S.A. zapewnia, że pracuje nad zmianami, które mają rozwiązać ten problem.

Kontrowersje wokół opłat za toalety na polskich dworcach

Dostęp do toalet na polskich dworcach kolejowych stał się źródłem frustracji podróżnych. Głównym punktem spornym nie jest jedynie sam fakt konieczności uiszczenia opłaty za usługę podstawową, ale przede wszystkim jej wysokość.

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Sytuacja na dworcu PKP Gdańsk Główny

Przykład dworca w Gdańsku pokazuje skalę problemu. Obecnie za skorzystanie z tamtejszych toalet należy uiścić opłatę w wysokości 4,5 zł. Przedstawicielka PKP S.A., Justyna Gawron, w rozmowie z Radiem Gdańsk wyjaśnia, że wprowadzenie opłat jest konieczne dla utrzymania czystości, pokrycia kosztów eksploatacji obiektu oraz minimalizowania ryzyka aktów wandalizmu.

Podkreślono również, że za obsługę toalet odpowiada zewnętrzny operator, a wspomniana stawka jest zbliżona do cen obowiązujących na innych dużych dworcach w kraju, w tym na warszawskiej stacji Warszawa Centralna.

Opinie podróżnych

Pasażerowie nie kryją oburzenia wysokością opłaty. Wypowiedzi zebrane przez Radio Gdańsk wskazują na dwa główne nurty krytyki:

  • Postulat całkowitej bezpłatności toalet, traktowanych jako element infrastruktury opłaconej już w cenie biletu.
  • Akceptację płatności jako takiej, przy jednoczesnym uznaniu kwoty 4,5 zł za zbyt wygórowaną.

Istotnym wątkiem podniesionym w materiale jest sytuacja rodziców z małymi dziećmi. Ze względu na lokalizację przewijaków wewnątrz płatnych stref toalet, rodzice zmuszeni są płacić za dostęp do nich.

W odniesieniu do tej kwestii Justyna Gawron zaznaczyła: Intencją zewnętrznego operatora nie było pobieranie opłaty za przewinięcie dziecka (...). Przedstawicielka PKP S.A. poinformowała, że trwają prace nad rozwiązaniem, które umożliwi rodzicom bezpłatny dostęp do przewijaków, jednocześnie zabezpieczając przed nadużyciami.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polskaopłataturystykadworce
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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