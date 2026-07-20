Rygorystyczne kontrole i opłaty za bagaż

Sezon wakacyjny trwa w pełni, a linie lotnicze Ryanair bardzo skrupulatnie pilnują, aby wnoszony przez pasażerów bagaż nie przekraczał dopuszczalnych norm. Problem dotyczy nawet elementów takich jak szelki plecaka, które mogą zadecydować o konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty.

Krakowska "Wyborcza" opisuje przypadek pasażerki podróżującej z lotniska Kraków Airport do Cagliari na Sardynii. Podczas odprawy, bagaże były mierzone bardzo precyzyjnie, a każde odstępstwo od wyznaczonych norm skutkowało dopłatą.

"Grozili nam, że nas nie wpuszczą na lot"

Podróżni zwracają uwagę, że kontrole bywają zbyt drobiazgowe. Jak relacjonują na grupach społecznościowych:

Bardzo skrupulatnie sprawdzali bagaże i wiele osób, które miały wymiarowe bagaże, zapłaciło za dodatkowy bagaż (...) Pani stwierdziła, że szelki wychodzą poza miernik. Zapłaciliśmy za dodatkowy bagaż, bo grozili nam, że nas nie wpuszczą na lot.

Z udostępnionego na grupie zdjęcia wynika, że plecak mieści się w pojemniku służącym do sprawdzania torb i walizek. Jedynie kieszeń lekko, częściowo wkracza na czerwoną granicę. Na podstawie fotografii trudno jednoznacznie ocenić, czy szelki faktycznie odstawały - wątpliwości mogą budzić co najwyżej drobne elementy, takie jak metalowa sprzączka.

Inna pasażerka podzieliła się podobnym doświadczeniem z lotu z Krakowa do Eindhoven:

Moja teściowa ostatnio leciała również z Krakowa do Eindhoven i była ta sama gadka, że szelki wystają - obróciła torbę, która miała kieszenie na przodzie, to wtedy powiedzieli, że kieszenie wystają. Torba nie była w ogóle wypchana, było tam tylko dosłownie pięć rzeczy, a i tak musiała zapłacić za nadbagaż.

W obliczu takich sytuacji podróżni sugerują zabieranie w drogę plecaków z odpinanymi szelkami lub posiadanie przy sobie taśm, którymi można ścisnąć odstające elementy.

Stanowisko linii lotniczych Ryanair

Przewoźnik od miesięcy tłumaczy, że pojemniki przeznaczone do pomiarów bagażu uwzględniają już niewielki bonus. Oznacza to, że jeśli cokolwiek z torby wystaje, nadmiar musi być przesadnie duży.

Zgodnie z informacjami z centrum pomocy:

Miarki do bagażu posiadają wymiary 42 cm x 20 cm x 30 cm.

Dopuszczalne wymiary bezpłatnego bagażu podręcznego wynoszą 40 x 30 x 20 cm.

Wymiary płatnej walizki kabinowej to 55 x 40 x 20 cm.

W oficjalnym komunikacie na stronie przewoźnika podkreślono:

Należy ściśle przestrzegać limitu bagażu podanego w rezerwacji. Jeśli mała torba lub torba kabinowa o wadze do 10 kg nie zmieści się do miarki bagażu, zostanie niedopuszczona przy bramce do wejścia na pokład lub, jeśli będzie to możliwe, umieszczona w luku bagażowym samolotu za opłatą w wysokości określonej w naszym Regulaminie. Należy wówczas zostawić bagaż przy schodach samolotu, w wózku bagażowym przy bramce lub zgodnie z instrukcjami agentów Ryanair, aby umieścić go w luku bagażowym.