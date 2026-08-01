Ambasada we Włoszech z pilnym ostrzeżeniem. Przybywa zgłoszeń od Polaków

Polscy turyści uwielbiają włoskie wakacje. Włochy kuszą pięknymi plażami, zachwycającymi pejzażami, zabytkami, dziełami sztuki i doskonałą kuchnią.

Na to narażeni są turyści we Włoszech

"W sezonie wakacyjnym we Włoszech dochodzi do wielu kradzieży - zarówno kieszonkowych, jak i włamań do samochodów. Szczególnie narażeni są turyści podróżujący samochodami, kamperami i przyczepami kempingowymi" - podkreślono w komunikacie polskiej ambasady opublikowanym na portalach społecznościowych.

Polska ambasada we Włoszech o minimalizowaniu zagrożenia

Następnie opublikowano rady, jak zmniejszyć ryzyko: "Nie zostawiaj bagażu na widoku. Torby, plecaki, aparaty fotograficzne czy laptopy pozostawione w samochodzie są łatwym celem dla złodziei. Dokumenty i pieniądze trzymaj oddzielnie. Nie przechowuj wszystkich dokumentów, kart płatniczych i gotówki w jednym miejscu. Płać kartą. Nie noś przy sobie dużych kwot gotówki". Ambasada zaapelowała o to, by kampery parkować na campingach lub w wyznaczonych miejscach postojowych i unikać niestrzeżonych parkingów. Poradziła też turystom, by zabierać z pojazdów cenne rzeczy ze sobą, także wtedy, gdy oddalają się na kilka minut.

Co robić w przypadku kradzieży?

W przypadku kradzieży polska placówka dyplomatyczna poradziła, by zrobić zdjęcia uszkodzeń pojazdu, sporządzić listę skradzionych przedmiotów i niezwłocznie zgłosić sprawę policji lub karabinierom. Jest też wyjaśnienie: "Pamiętaj. Konsul może pomóc w przypadku utraty paszportu, ale nie może wydać zastępczego prawa jazdy ani dowodu rejestracyjnego pojazdu. Dlatego szczególnie chroń te dokumenty".