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Ambasada we Włoszech z pilnym ostrzeżeniem. Przybywa zgłoszeń od Polaków

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
35 minut temu
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Włochy
Na wakacjach we Włoszech trzeba zachować czujność/Shutterstock
Ambasada RP we Włoszech opublikowała pilne ostrzeżenie dla polskich turystów, którzy planują włoskie wakacje. Polska placówka dyplomatyczna radzi też, jak postępować, gdy wydarzy się coś złego podczas wakacji we Włoszech.

Polscy turyści uwielbiają włoskie wakacje. Włochy kuszą pięknymi plażami, zachwycającymi pejzażami, zabytkami, dziełami sztuki i doskonałą kuchnią.

Na to narażeni są turyści we Włoszech

"W sezonie wakacyjnym we Włoszech dochodzi do wielu kradzieży - zarówno kieszonkowych, jak i włamań do samochodów. Szczególnie narażeni są turyści podróżujący samochodami, kamperami i przyczepami kempingowymi" - podkreślono w komunikacie polskiej ambasady opublikowanym na portalach społecznościowych.

Polska ambasada we Włoszech o minimalizowaniu zagrożenia

Następnie opublikowano rady, jak zmniejszyć ryzyko: "Nie zostawiaj bagażu na widoku. Torby, plecaki, aparaty fotograficzne czy laptopy pozostawione w samochodzie są łatwym celem dla złodziei. Dokumenty i pieniądze trzymaj oddzielnie. Nie przechowuj wszystkich dokumentów, kart płatniczych i gotówki w jednym miejscu. Płać kartą. Nie noś przy sobie dużych kwot gotówki". Ambasada zaapelowała o to, by kampery parkować na campingach lub w wyznaczonych miejscach postojowych i unikać niestrzeżonych parkingów. Poradziła też turystom, by zabierać z pojazdów cenne rzeczy ze sobą, także wtedy, gdy oddalają się na kilka minut.

Tego Polacy najbardziej boją się w wakacje. Sondaż nie pozostawia wątpliwości
Tego Polacy najbardziej boją się w wakacje. Sondaż nie pozostawia wątpliwości

Co robić w przypadku kradzieży?

W przypadku kradzieży polska placówka dyplomatyczna poradziła, by zrobić zdjęcia uszkodzeń pojazdu, sporządzić listę skradzionych przedmiotów i niezwłocznie zgłosić sprawę policji lub karabinierom. Jest też wyjaśnienie: "Pamiętaj. Konsul może pomóc w przypadku utraty paszportu, ale nie może wydać zastępczego prawa jazdy ani dowodu rejestracyjnego pojazdu. Dlatego szczególnie chroń te dokumenty".

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Źródło PAP
Tematy: włochyostrzeżenieambasada
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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