"Ucieknij od zgiełku miasta i zostań tymczasowym obywatelem wioski na południu Włoch. Zanurz się w lokalnej kulturze i odkryj, jak mówić, działać i gotować po włosku" – można przeczytać na stronie internetowej programu The Italian Sabbatical. Ten ostatni powstał jako efekt współpracy organizacji pozarządowej Wonder Grottole i firmy Airbnb.

Celem jest przeciwdziałanie wyludnianiu się wiosek, po tym jak ich mieszkańcy zaczęli szukać pracy w większych miastach.

„Aby ożywić historyczne centrum miasta i zachęcić turystów do odwiedzin we wsi Grottole, stworzono program, w wyniku którego cztery osoby będą mogły spędzić trzy miesiące w tej pięknej miejscowości, nie płacąc za to ani grosza”, można przeczytać w mediach.

Chętni dostaną przy tym 900 euro kieszonkowego miesięcznie. Zakwaterowanie i dojazd są gratis, podobnie jak kurs języka włoskiego i kurs gotowania.