Warszawski rynek zyska nowy obiekt. Robert De Niro i jego wspólnicy - producent filmowy Meir Teper i szef kuchni Nobu Matsuhisa - otworzą na początku 2020 roku Hotel Nobu, podano w komunikacie Tacit Investment. Jedyny Hotel Nobu w naszej części Europy zastąpi dotychczasowy Hotel Rialto, który jest właśnie rozbudowywany.

- Początek 2019 roku i najnowszy hotel w Europie, to jednocześnie rozpoczęcie ekscytującej współpracy z naszymi partnerami. Z dumą włączamy Nobu Hotel Warsaw do coraz większej rodziny Hoteli i Restauracji Nobu. W naszym portfolio mamy już 17 hoteli, co jest zgodne ze strategią kreowania własnej, wyjątkowej oferty. Jednocześnie pozostajemy wierni naszej marce i lojalni wobec wszystkich klientów Nobu - mówi prezes Nobu Hotels Trevor Horwell, cytowany w komunikacie.

Obiekt będzie miał 120 pokoi, sale na eventy i wydarzenia biznesowe, strefę fitness oraz cieszącą się międzynarodowym uznaniem, Restaurację Nobu.

Wartość projektu to ok. 100 mln zł.

Nobu Hospitality będzie operatorem hotelu, którego inwestorem jest Tacit Investment, podano także.

- Nobu to światowa marka, która sławę zyskała dzięki pasji swoich założycieli, wyjątkowej obsłudze i doskonałej kuchni. W połączeniu z polską otwartością i energią, stworzymy ekscytujące i niezwykłe miejsce, które zawojuje serca odwiedzających je gości. Szczególnie cieszy nas, że naszym klientom będziemy mogli zaoferować najsłynniejsze dania mistrza Nobu Matsuhisy, serwowane w restauracjach Nobu na całym świecie i od lat będące synonimem najwyższej jakości kuchni azjatyckiej - powiedziała prezes Tacit Investment Karolina Kaim.

Tacit Investment jest inwestorem na rynku nieruchomości ekskluzywnych w Polsce - apartamentowca Cosmopolitan Twarda 4, rezydencji Park Lane przy Łazienkach Królewskich. Inne inwestycje to stołeczny Hotel Rialto, niepubliczne liceum Akademeia High School, czy powstający we Wrocławiu pięciogwiazdkowy hotel The Bridge.