"Od 2 września br. rejsy do Brukseli i Bukaresztu będą realizowane dwa razy dziennie, 12 razy w tygodniu nowoczesnymi Embraerami 195" – podał LOT, dodając, że do obsługi tych połączeń bazę w Budapeszcie będzie miał na stałe jeden samolot tego typu.

Loty do Brukseli i z powrotem będą odbywały się rano i wieczorem (z Budapesztu o 7.10 i 17.25, zaś do Budapesztu o 10 i 20.25), co – jak podkreśla linia – umożliwi podróż biznesową bez konieczności nocowania.

Także do Bukaresztu LOT będzie latać dwa razy dziennie z wyjątkiem weekendów – o 13 i 22.50, zaś z powrotem o 16.05. i 6.00. "Rumunia należy do ważnych partnerów gospodarczych Węgier i staje się również coraz chętniej wybieranym kierunkiem turystycznym" – zaznaczył LOT.

W ten sposób LOT będzie wykonywać loty już na siedmiu bezpośrednich trasach międzynarodowych z węgierskiej stolicy. Polskimi liniami lotniczymi można obecnie latać z Budapesztu do Nowego Jorku, Chicago oraz Warszawy i Krakowa, a od najbliższego poniedziałku także do London City.

"Wraz z nowymi połączeniami rozwijamy lotnisko w Budapeszcie pod kątem pasażerów tranzytowych. Dotyczy to m.in. pasażerów z Bukaresztu, którzy mogą polecieć z przesiadką na tym lotniku m.in. do Londynu City czy Nowego Jorku i Chicago, a także do Brukseli" – podkreślił prezes LOT Rafał Milczarski.

Prezes Budapest Airpot Jost Lammers oznajmił, że polskie linie są jednym z najlepiej rozwijających się przewoźników na lotnisku w węgierskiej stolicy, które z przyjemnością przyjmuje nowe połączenia LOT z Węgier. - Rejsy do ważnych europejskich stolic są odpowiedzią na obecne zapotrzebowanie pasażerów i uzupełnieniem oferty połączeń z Budapesztu - zaznaczył.

W komunikacie podkreślono, że LOT jest dziś najszybciej rozwijającą się linią lotniczą w Europie i stale rozwija swoją flotę. W ubiegłym roku przewoźnik przewiózł rekordową liczbę ponad 8,8 mln pasażerów, czyli o 2 mln więcej niż rok wcześniej. Przewoźnik ma w swojej ofercie ponad 100 rozkładowych połączeń na trzech kontynentach.

LOT używa na co dzień 80 nowoczesnych samolotów. W grudniu ub. roku przewoźnik odebrał kolejne nowe samoloty: Boeinga 737 MAX 8 i cztery Embraery 190 (przewoźnik ma już w swojej flocie 34 Embraery czterech typów). Na ten rok zaplanowane są dostawy kolejnych dziewięciu B737 MAX, których liczba do końca tego roku wzrośnie do 14. Do końca tego roku do floty zostaną włączone cztery kolejne samoloty B787 Dreamliner, dzięki czemu ich liczba we flocie LOT-u zwiększy się do 15.

Miniony rok był rekordowy dla międzynarodowego lotniska im. Ferenca Liszta w Budapeszcie. Skorzystało z niego prawie 15 mln pasażerów.