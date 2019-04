Polskie lotniska w 2018 roku obsłużyły 45,7 mln pasażerów, czyli o 14 proc. więcej niż w roku ubiegłym – wynika z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Liderem jest warszawskie Lotnisko Chopina, które w ub.r. obsłużyło o 2 mln więcej pasażerów niż w 2017 roku. Co jeszcze pokazuje zestawienie ULC?

Gdzie, czyli najpopularniejsze kierunki

Najchętniej wybieranym kurortem przez Polaków, jak pokazują dane ULC, była Alanya w południowo-zachodniej Turcji. Odwiedziło ją w sumie 653 029 turystów podróżujących z polskich lotnisk, co stanowi prawie 12 procent podróżujących z krajowych portów lotniczych (dla ruchu czarterowego).

Na kolejnych miejscach znalazły się: Burgas w Grecji i Heraklion w Grecji (Kreta). Pierwsze wybrało w sumie 361 184 pasażerów (6,63 procent podróżujących z polskich lotnisk), drugie - 304 025 (5,58 procent).

W pierwszej dziesiątce są także: Rodos, Hurgada, Zakynthos, Korfu, Kos, Warna i Chania.

Gdzie, czyli najpopularniejsze państwa

A które państwa cieszyły się największym zainteresowaniem Polaków w 2018 roku?

Na miejscu pierwszym jest Grecja (1,6 mln pasażerów), drugim – Turcja (917 tys.), a trzecim – Hiszpania (731 tys.).

Kto, czyli linie lotnicze

Jak podał ULC, na pierwszym miejscu pod względem przewiezionych pasażerów jest irlandzki Ryanair. Najszybciej rosną Polskie Linie Lotnicze LOT, które przewiozły ponad 2 mln pasażerów więcej niż w 2017 roku, osiągając 24 procentową dynamikę wzrostu.

- Głównym motorem tak dynamicznego wzrostu ruchu lotniczego w Polsce jest m.in. nadrabianie zaległości w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Mimo iż Polacy latają znacznie rzadziej niż statystyczny Europejczyk, to polski rynek lotniczy odnotowuje z roku na rok lepsze wyniki. Największe nasycenie ruchu występuje w głównych lotniskach Polski centralnej, co w przyszłości może powodować problemy z przepustowością - powiedział cytowany w komunikacie prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson.

Skąd, czyli najpopularniejsze lotniska

Z danych ULC wynika, że wśród portów lotniczych liderem jest Lotnisko Chopina w Warszawie, z którego usług w 2018 roku skorzystało ponad 17,7 mln pasażerów.

"Port odnotował wzrost o 13 proc. i osiągnął najlepszy wzrost ilościowy spośród portów w Polsce – obsłużył o ponad 2 mln pasażerów więcej, niż w 2017 roku" - czytamy.

Drugim lotniskiem pod względem wzrostów ilościowych było Katowice-Pyrzowice z 0,95 mln pasażerów więcej, niż w roku ubiegłym (dynamika wzrostu 24 proc.). W dalszej kolejności bardzo dobre wyniki osiągnęły porty Kraków-Balice (930 tys. pasażerów więcej i 16 proc. wzrostu), Poznań-Ławica (ponad 622 tys. pasażerów więcej i aż 34 proc. wzrostu) oraz Wrocław-Strachowice (488 tys. pasażerów i 17 proc. wzrostu).

Według ULC, dobre statystyki odnotowały również porty lotnicze obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie. Najlepsze wyniki osiągnął w tej grupie port lotniczy Bydgoszcz-Szwederowo (79 tys. pasażerów więcej i 25 proc. wzrostu), a następnie Rzeszów-Jasionka (77 tys. pasażerów więcej i 11 proc. wzrostu) oraz Port Lotniczy Lublin (24 tys. pasażerów więcej i 6 proc. wzrost – należy jednak zauważyć, że port odnotował spadki w drugiej połowie roku, ze względu na zamknięcie bazy Wizz Air). W 2018 roku spadek zanotował Port Lotniczy Radom-Sadków.