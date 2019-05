Nadleśnictwo Srokowo, które zarządza byłą wojenną kwaterą Hitlera "Wilczy Szaniec" w Gierłoży, od kilku miesięcy przebudowywało wjazd na teren kompleksu po to, by był on bezpieczniejszy. Zbudowano m.in. osobny pas wjazdowy na teren kompleksu.

- Budujemy jeszcze pawilon kasowy, ale to nie powoduje utrudnień dla turystów. Zapraszamy do nas (...), bo udało nam się też sprowadzić kilka nowych eksponatów, zainstalować nowe tablice informacyjna. Nawet ktoś, kto bywał u nas wcześniej, znajdzie coś innego - zapewnił Piotrowicz.

Nadleśniczy Piotrowicz dodał, że na turystów czeka w Gierłoży ponad 40 przewodników turystycznych.

Jeszcze w tym roku Nadleśnictwo Srokowo chce w "Wilczym Szańcu" naprawić alejki spacerowe tak, by mogły się po nich poruszać osoby na wózkach inwalidzkich oraz rodziny, które mają dzieci w wózkach dziecięcych. Leśnicy chcą też oświetlić niektóre bunkry i zbudować stację do ładowania aut elektrycznych. Te prace będą prowadzone po zakończeniu sezonu, by nie utrudniać zwiedzania obiektu.

Byłą kwaterę wojenną Hitlera "Wilczy Szaniec" w Gierłoży rocznie odwiedza 300 tys. ludzi.

Nadleśnictwo Srokowo w 2017 r. odzyskało z pomocą komornika "Wilczy Szaniec" od spółki, która przez lata zarządzała tym miejscem. Leśnicy wypowiedzieli umowę dzierżawy uznając, że najemca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków m.in. poprzez brak nakładów inwestycyjnych w "Wilczym Szańcu". Poprzedni najemca mocą wyroków sądowych ma zapłacić Nadleśnictwu Srokowo ok. 5 mln zł.

Wilczy Szaniec (Wolfsschanze), położony w lasach w okolicach Kętrzyna, był w latach 1941-1944 kwaterą główną Adolfa Hitlera. Był to zamaskowany w lesie kompleks ok. 200 budynków: schronów i baraków. W jego skład wchodziły również dwa lotniska, elektrownia, dworzec kolejowy, ciepłownie, centrale dalekopisowe.

Kwatera miała powierzchnię 250 ha i pierwotnie była otoczona zasiekami, a następnie także polem minowym. Co kilkaset metrów ustawione były kilkunastometrowej wysokości drewniane wieże obserwacyjne, a także stanowiska ciężkich karabinów maszynowych.

Wilczy Szaniec stał się główną kwaterą Hitlera i Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych III Rzeszy od 24 czerwca 1941 r. Tu zapadła m.in. decyzja o blokadzie Leningradu i zagłodzeniu mieszkańców tego miasta, tu też po wybuchu Powstania Warszawskiego Hitler wydał rozkaz całkowitego zniszczenia miasta i eksterminacji wszystkich mieszkańców.

W Gierłoży 20 lipca 1944 r. płk Claus von Stauffenberg przeprowadził nieudany zamach na Hitlera.

"W tym roku, w 75. rocznicę zamachu, barak z salą narad sytuacyjnych ma zostać zrekonstruowany. Projekt jego odbudowy przewiduje staranne odtworzenie jej ówczesnego wystroju i sytuacji przed wybuchem bomby. Wokół stołu z mapami mają zostać ustawione naturalnej wielkości manekiny przedstawiające wszystkich uczestników narady 20 lipca 1944 roku. Jak wyjaśnił w rozmowie z Deutsche Welle rzecznik muzeum Wilczy Szaniec Sebastian Trapik, zwiedzający tę salą po rekonstrukcji powinni odnieść wrażenie, że są naocznymi świadkami ówczesnych wydarzeń", informuje też DW.com.