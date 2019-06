Grecja, Stany Zjednoczone i Francja – do tych krajów polskie gwiazdy Instagrama wybierają się najczęściej

Światowe stolice mody jak Paryż, Mediolan i Londyn cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem blogerów przez cały rok

W 2019 roku Polacy szukali lotów do Palm Springs ponad trzy razy częściej niż w zeszłym sezonie

Kilkanaście lat temu to gwiazdy rocka i srebrnego ekranu wyznaczały trendy, jednak dziś najwięcej w tym temacie mają do powiedzenia blogerzy i influencerzy. Dzięki mediom społecznościowym z łatwością mogą relacjonować swoje codzienne życie oraz pokazywać, co jedzą, jak ćwiczą i dokąd podróżują. Eksperci wyszukiwarki KAYAK.pl postanowili sprawdzić, jakich kosztów mogą spodziewać się polscy podróżni, którzy chcieliby odwiedzić miejsca, które w przeciągu ostatnich 12 miesięcy najczęściej wyświetlały się na instagramowych profilach ich idoli.

Miejsca, w których po prostu trzeba być

Jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc przez influencerów w minionym roku było Palm Springs. Nic w tym dziwnego – odbywający się niedaleko najpopularniejszy kalifornijski festiwal muzyczny to jedno z najgorętszych wydarzeń w roku, które regularnie przyciąga tysiące celebrytów, w tym również tych z Polski. Średni koszt biletów do Los Angeles, z którego można dostać się w ciągu dwóch godzin samochodem do Palm Springs, wynosi 2734 zł. Ceny pokoi w Mieście Aniołów to koszt rzędu 840 zł, zaś za nocleg w kalifornijskiej stolicy muzyki, trzeba zapłacić około 100 zł mniej.

W kalendarzu blogerek modowych okres Fashion Weeków (pokazów mody i premier nowych kolekcji) zazwyczaj oznacza podróż do światowych stolic mody takich jak Paryż, Mediolan czy Londyn. Z najnowszej analizy KAYAK.pl wynika, że za wyjazd do ojczyzny Coco Chanel i Christiana Diora entuzjaści mody zapłacą najwięcej, bo średnio 510 zł za sam przelot. Bilety do stolicy Anglii są nieco tańsze i kosztują około 322 zł. Najmniej zapłacą osoby podróżujące do Mediolanu, do którego można się dostać samolotem za średnio 235 zł. Stolica Lombardii zachęca również przystępnymi cenami noclegu – około 469 zł za noc, zaś koszt hoteli w Londynie i Paryżu to wydatek rzędu ponad 700 zł za dobę.

#paradise

Palmy, bezchmurne niebo i lazurowe morze – ten opis doskonale pasuje do większości wyjazdowych zdjęć polskich influencerów. W ciągu ostatniego roku 6 z 10 najbardziej popularnych blogerów chętnie odwiedziło Grecję, a szczególną popularnością cieszyły się Ateny i wyspy takie jak Santorini, Mykonos czy Korfu. Wydawać by się mogło, że to niezbyt ekstrawagancki kierunek, jednak wypoczynek w regionie półwyspu bałkańskiego potrafi kosztować, i to całkiem sporo. Za dobę w hotelu i lot na Mykonos turyści zapłacą odpowiednio około 1142 zł i 997 zł. Podróżni dysponujący ograniczonym budżetem mogą wybrać zdecydowanie tańszą grecką stolicę, do której dostaną się już za 485 zł oraz gdzie za nocleg zapłacą nie więcej niż średnio 500 zł.

Innym często odwiedzanym punktem na mapie influencerów jest Maroko – miejsce, które słynie z tętniących życiem targów, słonecznej pogody, słodkich daktyli i bujnej roślinności. Za lot do Marrakeszu podróżni zapłacą średnio 763 zł, a koszt noclegu to wydatek rzędu 330 zł. Pośród najbardziej popularnych kierunków wśród gwiazd internetu znalazły się także takie miejsca jak: Nowy Jork, Barcelona, Bali, Madera, Tulum, Lizbona i Dubaj.

Lista 10 najchętniej wybieranych przez influencerów i blogerów kierunków podróży

Kraj Miasta Średnia cena biletu lotniczego w dwie strony



Grecja Ateny, Santorini, Mykonos, Korfu 485 zł - 997 zł

USA Palm Springs, Los Angeles, Nowy Jork 2362 zł – 2734 zł

Francja Paryż 510 zł

Włochy Mediolan, Wenecja, Werona 235 zł – 771 zł

Hiszpania Benirras, Barcelona, Madryt, Torrevieja, Benidorm 605 zł -822 zł

Wielka Brytania Londyn 322 zł

Maroko Marrakesz 763 zł

Portugalia Lizbona, Madera 699 zł – 1153 zł

Indonezja Bali 2897 zł

ZEA Dubaj 1582 zł

Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik KAYAK.pl, komentuje: - Influencerzy skutecznie zajęli miejsce gwiazd telewizji czy sceny muzycznej i to oni obecnie wyznaczają trendy. Dzieląc się swoim życiem w mediach, inspirują swoich obserwatorów do podróżowania. W przeciągu ostatniego roku zauważyliśmy ponad trzykrotny wzrost zainteresowania lotami do Palm Springs, gdzie każdego kwietnia blogerzy i celebryci z całego świata zjeżdżają się na jeden z największych festiwali muzycznych. Rośnie również popularność takich kierunków jak Lizbona czy Marrakesz, które również są często przez nich odwiedzane .

Lista najpopularniejszych kierunków pośród influencerów i blogerów została opracowana na bazie analizy oznaczeń na instagramowych kontach czołowych blogerów i influencerów wg rankingu See Bloggers. Analiza powstała w oparciu o wyszukiwania lotów i hoteli na KAYAK.pl w przedziale czasowym 1.01.2019-16.05.2019 vs. 1.01.2018-16.05.2018 dla podróży od 1.06.2019 do 1.10.2019. Ceny przelotów dotyczą lotów w obie strony w klasie ekonomicznej, a ceny noclegów pobytu za noc w pokoju dwuosobowym w hotelach 3- i 4-gwiazdkowych. Ceny mogą ulec zmianie, mogą się różnić lub nie być już dostępne.