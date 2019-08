O aktualnej sytuacji związanej ze stanem wody w kąpieliskach zorganizowanych nad polskim morzem, Główny Inspektor Sanitarny (GIS) poinformował na swojej stronie internetowej.

Z danych tam zamieszczonych wynika, że we wtorek rano, bez obaw o swoje zdrowie, można się kąpać we wszystkich przeznaczonych do tego miejscach zorganizowanych nad Bałtykiem.

Jak podał GIS, zakaz korzystania z wody obowiązuje natomiast na trzech kąpieliskach śródlądowych w woj. zachodniopomorskim. Chodzi o kąpieliska w Stepnicy i Trzebieży, położone nad Zalewem Szczecińskim oraz w Cedyni leżące nad płynącym przez to miasto ciekiem wodnym.

Sanepid przypomina, że stan wody w kąpieliskach nadbałtyckich może się nagle pogorszyć. W ich pobliżu mogą się pojawić zakwity sinic, które sprawią, że kąpiel w tych miejscach zostanie zabroniona.

W razie obfitego zakwitu sinic, Sanepid odradza wchodzenie do wody. Kąpiel w zanieczyszczonym akwenie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu: od wysypki na skórze, po zaczerwienienie spojówek. Po połknięciu takiej wody mogą wystąpić dolegliwości ze strony układu pokarmowego w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha. (PAP)