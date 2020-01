Reklama

Wyjazdy w czasie ferii to prawie 2/3 rezerwacji wyjazdów zimowych (1.01 – 31.03) założonych do 8 stycznia. Ewidentnie mamy więc do czynienia z zimowym szczytem. Ale wcale nie przeważają w tym czasie wyjazdy rodzinne – to nieco ponad 30 proc. rezerwacji na ferie.

Średnia długość pobytu wszystkich wyjazdów w czasie ferii to ponad 10 dni. Wyjazdy z dziećmi w tym czasie są zdecydowanie krótsze – to 7 dni. 47 proc. rodzin – klientów biur wyjeżdża na ferie z jednym dzieckiem a 45 proc. z dwójką.

Rodziny wybierają na ferie najchętniej Egipt, Wyspy Kanaryjskie zaś na wyjazdy w góry – Włochy.

Wysoko w rankingu rezerwacji uplasowały się Emiraty Arabskie – jedyny egzotyczny kierunek w pierwszej dziesiątce wyjazdów rodzinnych na ferie.

W porównaniu do wyjazdów ogółem wśród rodzin wyjazdy narciarskie cieszą się wyraźnie wyższym powodzeniem.

W pierwszej dziesiątce wyjazdów rodzinnych kierunki narciarskie przekraczają mocno 20 proc. podczas gdy w wyjazdach ogółem to niecałe 15 proc.

Z dziećmi taniej

Na tle wyjazdów ogółem w czasie ferii wyjazdy z dziećmi wyróżniają się z kolei niższym kosztem na osobę (2120 zł wobec 2625 zł).

Reklama

Dobrze widać to w wypadku narciarskich wyjazdów do Austrii I Włoch gdzie koszt odpowiednio wynosi 1341 zł I 1426 zł wobec wyjazdów klientów również bez dzieci, gdy wartości te rosną odpowiednio do ok 1600 zł I 1690 zł. Wyjazdy rodzinne na narty są jak widać tańsze o ok. 300 zł na osobę. W wypadku najpopularniejszych kierunków jak Egipt I Wyspy Kanaryjskie różnica na korzyść wyjazdów rodzinnych wynosi ok 100 – 200- zł.

Ale to nie tylko kwestia różnych zniżek na swe pociechy, jakich mogą spodziewać się rodzice, wyjeżdżający z biurami podróży. To także znacznie rzadziej podejmowane wyprawy egzotyczne z dziećmi. Wyjazdy rodzinne rezerwowane są z reguły wcześniej niż te dwuosobowe a wówczas obowiązują zazwyczaj korzystniejsze ceny ofert.

Co czwarta rodzina ma ferie na 5 gwiazdek

25 proc. rodzin zabrało dzieci na ferie w standardzie 5*, prawie 50 proc. – na wakacje do obiektów 4*. Niecałe 22 proc. rodzin spędza lub spędzi ferie w hotelach 3*. Na ferie rodziny wybierają się przede wszystkim samolotem (78 proc.) i własnym transportem (21 proc.). Wyjazdy autokarem to ułamek procenta rezerwacji.

Wyżywienie wykupywane do wyjazdów rodzinnych odzwierciedla proporcje pomiędzy wyprawami na stoki I do ciepłych krajów – 56 proc to AI w różnych formach, ok 25 proc. to HB, 1,5 proc to VB. Zimowe wakacje tylko ze śniadaniami oraz z wyżywieniem własnym wykupiło po ponad 8 proc. rodzin.

Odpowiada to skali zainteresowania wyjazdami do ciepłych krajów, gdzie standard wypoczynku to właśnie dobre hotele oraz wysoki standard wyżywienia. Rezerwacje rodzin na ferie nie odbiegają również od średniej, może z wyjątkiem wypoczynku AI oraz wyjazdów do hoteli 5*, które w tym wypadku są niższe od średniej o kilka punktów procentowych.

Najtańsze bieżące oferty spędzenia ferii z jednym dzieckiem (tydzień z przelotem i wyżywieniem w formie śniadań i obiadokolacji) to 900 – 1100 zł za osobę za wypoczynek na Malcie, Cyprze lub w Turcji.

Za tygodniowe wakacje narciarskie wakacje trzyosobowa rodzina może wyjechać za 1200 – 1500 zł do Włoch, Francji lub na Słowację lub 1900 – 2000 zł do Czech, Francji lub Austrii (cena za trzy osoby, z dojazdem własnym i bez wyżywienia). Podobne oferty w Polsce zaczynają się od 2100 zł za rodziców z jednym dzieckiem.

W wypadku ofert z wyżywieniem cena za narciarskie wakacje trzyosobowej rodziny w Polsce rośnie o ok. 300 zł, w pozostałych krajach natomiast o ok 800 zł.