Linie British Airways zablokowały możliwość kupna biletów do Chin przez swoją stronę internetową ze względu na epidemię koronawirusa - podaje "Daily Mail". "Przepraszamy za niewygodę, ale bezpieczeństwo naszych klientów i załóg jest naszym priorytetem. Pasażerowie, którzy lecą do i z Chin znajdą wkrótce więcej informacji na naszej stronie internetowej" - mówi rzecznik przewoźnika. Nie wiadomo tylko, jak firma rozwiąże problem tysięcy ludzi, którzy mają już bilety na powrót do Wielkiej Brytanii.

Loty do Chin ogranicza także największy przewoźnik z USA do Azji - United Airlines. Do tego, jak twierdzi "Daily Mail", Biały Dom rozważa kwestię wprowadzenia całkowitego zakazu lotów pasażerskich do Państwa Środka.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu ubiegłego roku w mieście Wuhan, które jest stolicą prowincji Hubei w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych na koniec dnia we wtorek od tamtej pory w kraju potwierdzono 5974 zarażenia i 132 zgony spowodowane wywołanych wirusem. Chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhan i wprowadziły ograniczenia w przemieszczaniu się w szeregu okolicznych miast. Mimo to wirus przedostał się poza granice Chin. Jak dotychczas jego przypadki potwierdzono w 16 innych państwach, w tym dwóch europejskich - we Francji i w Niemczech. W Wielkiej Brytanii przebadano na obecność wirusa 97 osób, ale u żadnej z nich go nie wykryto.