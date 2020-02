O nowych połączeniach poinformował w czwartek na konferencji prasowej na lotnisku w Jasionce prezes PLL LOT Rafał Milczarski.

Reklama

Do Gdańska z Jasionki będzie można polecieć od 25 kwietnia br. do 26 września br. Samoloty od kwietnia do maja będą startowały z Jasionki o 13:55, natomiast od 31 maja do 26 września o godzinie 19:05. Samoloty z Gdańska będą startować o 12:05. Lot na tej trasie będzie trwał 1 godz. 20 minut. Minimalna cena za połączenie to 249 zł w obie strony.

Wydaje się, że to bardzo, bardzo atrakcyjna cena. A jednocześnie (...) otwieramy nowy kierunek do Chorwacji, do Zadaru – powiedział Milczarski.

Samoloty do Chorwacji będą latać z Jasionki od 30 maja br. do 19 września br. Wylot z Podkarpacia zaplanowano o 13:55, powrót z Zadaru będzie o godz. 16:35. Lot na tej trasie będzie trwał 2 godziny. Cena minimalna biletu w obie strony to 440 zł.

Jak podkreślił prezes LOT-u, Chorwacja to ulubiony przez Polaków kierunek turystyczny nad Adriatykiem. Ponad 1 mln osób podróżowało z Polski do Chorwacji w 2018 roku. Nasza obecność w Chorwacji jest znacząca - LOT do Chorwacji w 2020 roku poleci do pięciu miast, wykonując w sumie 26 połączeń w tygodniu. Będziemy latać z Warszawy, Budapesztu, Krakowa i Rzeszowa do takich miast, jak: Split, Zadar, Rijeka, Dubrownik i Zagrzeb – powiedział.

Milczarski przypomniał, że LOT z Jasionki tygodniowo realizuje 37 połączeń do Warszawy. Bardzo silnie jesteśmy tutaj obecni – dodał.

W ubiegłym roku z usług LOT-u na podrzeszowskim lotnisku skorzystało ponad 232 tys. osób. Zdaniem Milczarskiego, jest to ogromny sukces. Nie tylko nasz, ale przede wszystkim lotniska i pana marszałka (województwa podkarpackiego - PAP), który z wielką troską podchodzi do kwestii awiacji i jej rozwoju w regionie – mówił prezes LOT-u.

Z kolei prezes portu w Jasionce Adam Hamryszczak podkreślił, że nowe połączenia wpisują się w strategię lotniska dotyczącą rozwoju lotów wakacyjnych. Hamryszczak zauważył, że coraz więcej Polaków rezygnuje z samochodów i wybiera połączenia lotnicze.

Jestem przekonany, że te nowe połączenia będą cieszyć się naprawdę wielką popularnością i one w konsekwencji też wpisują się w oczekiwania mieszkańców Podkarpacia. Są to długo wyczekiwane destynacje – zaznaczył.

Obecny na konferencji marszałek województw podkarpackiego Władysław Ortyl cieszył się szczególnie z połączenia do Zadaru. Przypomniał, że żupania (województwo) zadarska jest od 2011 r. partnerem samorządu województwa podkarpackiego. Mam nadzieję, że związki, które nas już łączą, będą jeszcze bardziej rozbudowane dzięki połączeniu z Zadarem – dodał.

Ortyl podkreślił, że nowe połączenia niosą duży potencjał, który władze samorządowe będą chciały wykorzystać. „Nie tylko ten potencjał turystyczny, ale również gospodarczy będziemy chcieli spożytkować” – zadeklarował marszałek.

Nowe połączenia LOT-u będą wykonywane regionalnymi samolotami Bombardier Q400, mogącymi zabrać na pokład 78 pasażerów. Bilety są już dostępne m.in. na stronie lot.com.