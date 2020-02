W związku z upadkiem linii lotniczych Air Italy, drugich co do wielkości we Włoszech, uruchomiono procedurę zwolnienia 1450 pracowników - poinformowano w piątek. Decyzję o likwidacji linii i wstrzymaniu lotów podjęli udziałowcy, wśród nich Qatar Airways.

Powodem likwidacji linii są, jak wytłumaczono, utrzymujące się trudności na rynku. Zeszłoroczne straty Air Italy wyniosły 230 milionów euro. Reklama Jak ogłosili likwidatorzy, w najbliższych dniach wszyscy zatrudnieni otrzymają listy z informacją o zwolnieniu. Podkreślili zarazem, że zamierzają podjąć kroki, by zapewnić wypłaty pracownikom. Według zapowiedzi samoloty Air Italy przestaną latać począwszy od 25 lutego. Włoski rząd wyraził zaniepokojenie sposobem, w jaki postanowiono rozwiązać problemy zadłużonego przewoźnika. Minister transportu Paola De Micheli zaapelowała o zbadanie innych możliwości po to, by zagwarantować ochronę socjalną dla załóg i kontynuację lotów. W ostatnich latach linia ta specjalizowała się w połączeniach z Sardynią, a także między innymi z USA, Teneryfą i Zanzibarem.