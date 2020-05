Wszędzie powyżej 1000 m npm śnieg poprószył. Okolica się zabieliła. Na szlakach jest ślisko. W wyższych partiach gór temperatura spadła poniżej 0, więc są oblodzenia. W wtorek rano śnieg leżał nawet w Szczyrku. Spadło go ok. 2 cm, ale temperatura jest dodatnia - poinformował ratownik dyżurny centralnej stacji GOPR w Szczyrku.

Reklama

We wtorek rano termometry przy schronisku na Markowych Szczawinach w rejonie Babiej Góry wskazywały -3 st. C, na Hali Miziowej -4 st. C, a na Klimczoku -2 st. C. Widoczność w górach jest ograniczona do kilkudziesięciu metrów.

Turyści, którzy, pomimo niesprzyjającej aury, wybiorą się w góry, muszą się odpowiednio ubrać. Solidne budy i nieprzemakalna kurtka to absolutna podstawa.

GOPR w razie wypadku można wezwać pod bezpłatnym numerem alarmowym: 985 lub 601 100 300. (