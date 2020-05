Epidemia koronawirusa sprawiła, że Polacy – jeśli już – to decydują się na wakacje w Polsce. Najpopularniejsze jak co roku – co widać teraz po systemach rezerwacyjnych – jest polskie morze. Ile trzeba będzie zapłacić za nocleg nad Bałtykiem w poszczególnych miastach? Jest drożej niż w poprzednich latach?

O prognozy i tendencje na wakacje 2020 Dziennik.pl zapytał przedstawicieli serwisów internetowych. Analiza pokazała, że nad polskim morzem największym zainteresowaniem cieszą się najpopularniejsze kurorty. Są to: Władysławowo, Sarbinowo, Łeba, Pobierowo, Mielno, Rewal, Jastarnia, Międzyzdroje, Ustka i Kołobrzeg. Najchętniej wybieranym na wakacje województwem w Polsce w zeszłym roku było pomorskie (31 proc.), następnie zachodniopomorskie (25 proc.) i małopolskie (15 proc.). Zaś najmniej popularne w tym czasie były opolskie (0,12 proc.), łódzkie (0,19 proc.) i lubuskie (0,27 proc.).



Na Pomorzu królowało Władysławowo, Łeba, Krynica Morska, Jastarnia i Ustka. Na zachodzie wybrzeża turyści najczęściej pytali o noclegi w Kołobrzegu, Mielnie, Międzyzdrojach, Pobierowie i Ustroniu Morskim. Polacy rzucili się na wakacje 2021. Większość położyła krzyżyk na zagranicznych wyjazdach w tym roku Zobacz również Z roku na rok jest podobnie – nie tylko jeśli chodzi o miejsca wypoczynku, ale też ceny. Średnia cena noclegów w nadmorskich miejscowościach to nadal ponad 50 zł. Najdroższe są: Rewal i Międzyzdroje, średnio ponad 60 za nocleg. Najtańsze z kolei Władysławowo – 45,8 zł. A jak to wygląda w szczegółach? - Jastarnia - 57,96 zł (apartamenty: 62,27 zł, kwatery i pokoje: 54,54 zł i domki: 53,21 zł)

- Kołobrzeg - 47,32 zł (apartamenty: 46,58 zł, hotel: 96,25 zł, kwatery i pokoje: 41,95 zł i domki: 38,07 zł)

- Łeba – 52,78 zł (apartamenty: 65,07 zł, hotel: 115,25 zł, kwatery i pokoje: 47,76 zł i domki: 48,81 zł)

- Mielno – 53,61 zł (apartamenty: 67,78 zł, kwatery i pokoje: 47,79 zł i domki: 42,75 zł)

- Międzyzdroje – 60,37 zł (apartamenty: 61,33 zł, hotel: 100 zł, kwatery i pokoje: 59,85 zł i domki: 40,91 zł)

- Pobierowo – 58, 09 zł (apartamenty: 63, 75 zł, hotel: 134,72 zł, kwatery i pokoje: 50,5 zł i domki: 52,1zł)

- Rewal – 61,32 zł (apartamenty: 75,32 zł, hotel: 75,32 zł, kwatery i pokoje: 50,39 zł i domki: 45,47 zł)

- Ustka - 49,57 zł (apartamenty: 49,75 zł, hotel: 112,49 zł, kwatery i pokoje: 44,77 zł i domki: 35,22 zł)

- Władysławowo – 45,8 zł (apartamenty: 47,56 zł, hotel: 94,13 zł, kwatery i pokoje: 41,94 zł i domki: 42,88 zł) *apartamenty czy domki przyjmują zazwyczaj większe grupy Jeżeli chodzi o ceny prognozujemy że znacznie nie wzrosną, natomiast problemy mogą pojawiać się z dostępnością. Już teraz widzimy wzmożone zainteresowanie szczególnie domkami czy apartamentami, gdzie goście mają przestrzeń tylko dla siebie i nie muszą jej dzielić z innymi turystami – zauważa Kamila Miciuła, kierownik marketingu Nocowanie.pl. Travelplanet podkreśla z kolei, że szukanie noclegu z biurem podróży może wyjść teraz taniej niż rezerwowanie go na własną rękę. Wypoczynek w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu w Kołobrzegu w ostatnim tygodniu sierpnia (6 dni, śniadania) zarezerwowany w biurze podróży będzie kosztować nieco ponad 2800 zł dla dwóch osób. Na stronie popularnego portalu rezerwacyjnego – ponad 3700 zł a w samym hotelu – ponad 3500 zł - przedstawiciele serwisu podsyłają konkretne wyliczenia. Najtańsze tygodniowe oferty pobytu nad Bałtykiem zaczynają się z kolei od 450 zł (apartamenty, domki). Podkreślają też, że tylko na Travelplanet.pl liczba krajowych propozycji wypoczynku wzrosła czterokrotnie w porównaniu z ubiegłym sezonem. Wśród najczęściej wybieranych form zakwaterowania w zeszłym roku znalazły się kwatery i pokoje, podobnie jak dwa lata temu. Turyści wybierali również domki i pensjonaty, wysoko uplasowały się także apartamenty. Wśród udogodnień, o które pytali, najczęściej pojawiała się łazienka oraz Wi-Fi. To dobry moment by zaplanować tegoroczne wakacje w kraju. Szacujemy że urlop w Polce spędzi w tym roku zdecydowanie więcej rodaków. A kiedy pojawią się szczegóły projektu 1000+, zainteresowanie noclegami w kraju wzrośnie jeszcze bardziej – zastrzega Kamila Miciuła,





