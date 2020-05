Dziennik.pl najpierw sprawdził ile kosztują wakacje 2020 nad morzem. Teraz, zapytaliśmy przedstawiciele popularnych serwisów, ile kosztują noclegi w polskich górach.

50 zł – tyle średnio przyjdzie zapłacić na nocleg na południu Polski. To podobnie jak w zeszłym roku. Najtańsze są mniejsze miejscowości, np. Krościenko nad Dunajcem i Murzasichle, gdzie koszt pobytu na jedną noc nie przekracza 40 zł. Najdroższy jest z kolei Szczyrk – tam średnia cena noclegu to 57 zł. Wbrew pozorom – nie jest to Zakopane, ok. 55 zł.

Około 45 złotych zapłacimy za miejsce noclegowe w miejscowościach położnych nad Jeziorem Solińskim: Solinie i Polańczyku – dopowiada Kamila Miciuła z Nocowanie.pl.

A pozostałe miejscowości?

To wydatek odpowiednio:

Białka Tatrzańska – 54,58 zł

Bukowina Tatrzańska – 46,15 zł

Cisna – 50,22 zł

Karpacz - 53,39 zł

Kościelisko – 53,28 zł

Krynica Górska – 53,56 zł

Kudowa Zdrój – 50,72 zł

Polanica-Zdrój – 51,13 zł

Szklarska Poręba – 52,31 zł

Ustroń – 48,13 zł

Wetlina – 53,23 zł

Wisła – 52,08 zł

Żywiec - 45,80 zł

Obecna sytuacja nie miała znaczącego wpływu na ceny noclegów w Polsce – zauważa też ekspert Noclegi.pl. Z kolei Zuzanna Maciejewska, ekspert ds. marketingu w Noclegowo.pl podkreśla, że Polacy w tym roku nie skupiają się na szukaniu noclegu w konkretnej miejscowości. Z naszej analizy wynika, że znacznie istotniejszy jest dla nich fakt, aby znaleźć po prostu komfortowy domek letniskowy. W kategorii “domki na uboczu” w ubiegłym tygodniu zanotowaliśmy wzrost zainteresowania o ponad 20 razy w porównaniu do roku poprzedniego – przekonuje.

Zasada jest jedna: im spokojniejsza destynacja, ceny rosną. Przykład? Koszt domku w Zakopanem na 8 osób to ok. 350 zł, w mniejszej miejscowości jak np. Duszniki Zdrój to już nawet 550 zł.

Podczas epidemii koronawirusa, na skutek obowiązujących zasad izolacji społecznej, Polacy chętniej szukają noclegów w miejscach, które zapewniają im dużą dozę prywatności. To przede wszystkim domki letniskowe i apartamenty, gdzie można przebywać tylko w gronie bliskich. Zyskują również niewielkie pensjonaty, kwatery i pokoje oraz gospodarstwa agroturystyczne, które położone są na uboczu z dala od ludzi. Źródło: nocowanie.pl