Ile teraz przyjdzie zapłacić za nocleg w hotelu w Polsce?

Przeciętny koszt wypoczynku zaczyna się od 90-110 zł za dzień. Bez wyżywienia lub ze śniadaniami przy 6-dniowym pobycie dla dwóch osób.

A w zależności od kategorii hotelu?

Weźmy dla przykładu góry. Najtańszy pobyt w hotelu 3 gwiazdkowym to wydatek ok. 700 zł, ze śniadaniami i obiadokolacjami. Choć ceny mogą dochodzić nawet do 1,8 tys. zł. W hotelu 4-gwiazdkowym będzie to już od ok. 1 tys. zł do nawet 2,3 tys. zł. Także za 6 dni. Dla porównania w hotelu 5 gwiazdkowym za dzień pobytu ze śniadaniami i obiadokolacjami trzeba zapłacić ok 350 zł.

Tymczasem nocleg w pensjonacie lub domu wczasowym to wydatek od 620-670 zł (Lądek Zdrój, Polanica Zdrój) do ok. 950 zł (Karpacz, Szaflary, Stronie Śl.). Z uwzględnieniem śniadań i obiadokolacji. Bez śniadań – od ok. 450 zł (Białka Tatrzańska, Rabka) do 1,6 tys. zł (Polanica Zdrój).

Będzie drożej z dnia na dzień?

Na razie nie widać takiego trendu, bo tak naprawdę polskie obiekty wypoczynkowe ruszyły na dobre od 18 maja, tj. od odblokowania usług gastronomicznych, które uczyniły wypoczynek sensownym. Za to w ofertach widać jak na razie kilku-kilkunastoprocentowe przeceny, które mają stanowić zachętę dla turystów.

Jak w ogóle mogą wyglądać Polaków wakacje 2020?

Popyt zostanie bardzo poważnie przekierowany na wypoczynek w Polsce; głównie z powodu zamknięcia granic. Jeśli chodzi o ceny, to te dotyczące ofert krajowych będą zależały od decyzji dotyczącej udrożnienia wyjazdów na podróże zagraniczne.

Turcja już planuje odblokowanie międzynarodowej turystyki...

… z utrzymaniem reżimów bezpieczeństwa po wprowadzeniu programu pod hasłem Certyfikacji Sanitarnej w Branży Turystycznej. A to główny kierunek wakacyjnych wyjazdów polskich turystów. Wciąż ok. jedna czwarta wakacyjnych rezerwacji, założonych od 1 listopada 2019, z których turyści nie zrezygnowali, to właśnie wyjazdy do Turcji.

Warto przypomnieć, że w 2016 roku, ogłoszonym w mediach rekordowym, jeśli chodzi o wakacje w Polsce, ceny nie szybowały poważnie. Były porównywalne z kosztem wypoczynku zagranicznego, jeśli uwzględnić dojazd własny, a nie dolot. Ale często było tak, że wakacje z dolotem, np. w Bułgarii czy Turcji, kosztowały – w takim samym standardzie – tyle samo co wakacje w Polsce z dojazdem własnym.

Tyle, że teraz ogromną rolę będzie odgrywać obawa przed podróżami samolotem i prawdopodobieństwo zarażenia się koronawirusem.

Zgoda! Poza tym zachętą dla wakacji w Polsce dla sporej grupy osób będzie możliwość skorzystania z bonu turystycznego o wartości 500 zł do wykorzystania tylko w kraju. Podstawowe pytanie - czy ten bon turystyczny ma szansę zaistnieć w tym sezonie letnim. Z drugiej strony – o ile przywrócona będzie turystyka zagraniczna – mocną barierą dla podwyższania cen stanie się aktualna oferta wylotu do Bułgarii, Turcji, Maroka, na Wyspy Kanaryjskie czy np. na Cypr. Tu ceny tygodniowego pobytu w hotelu 4-gwiazdkowym ze śniadaniami i obiadokolacjami zaczynają się od 1,4-1,5 tys. zł.

A inne czynniki – jakie jeszcze mogą mieć znaczenie?

Jednym z nich może być chęć szybkiego odrobienia strat przez polskich hotelarzy – i to raczej nie poprzez zwiększony obrót, bo z sygnałów z rynku wynika, że obłożenie jest już duże. A raczej przez podwyższone ceny.