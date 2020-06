Rezerwacji miejsca parkingowego można dokonać przez stronę internetową tpn.pl – do godziny 22. dnia poprzedzającego planowaną wycieczkę.

Reklama

Rekomendujemy rezerwację internetową, bo tylko taka forma zakupu da nam gwarancję miejsca parkingowego. Proces zakupowy jest maksymalnie uproszczony, system pozwala na szybką płatność online. Zależy nam na usprawnieniu początkowego etapu tatrzańskiej wycieczki. Ten model sprzedaży będziemy rozwijać. Liczymy również na stopniowe wyeliminowanie korków i chaosu komunikacyjnego w tym rejonie – powiedział dyrektor TPN Szymon Ziobrowski i dodał: W okresie wdrożeniowym mogą się zdarzać pewne potknięcia, ale liczymy na wyrozumiałość i czekamy na wszelkie krytyczne uwagi.

W rezerwacji dostępny jest już cały obszar parking na Palenicy Białczańskiej. Na początku czerwca władze parku testowo wprowadziły możliwość rezerwacji ograniczonej liczby miejsc. Władze TPN rekomendują przyjazd na parking do godz. 8 rano, ponieważ w sezonie turystycznym już od rana na drodze dojazdowej w kierunku Morskiego Oka tworzą się duże korki.

Dla turystów wybierających się nad Morskie Oko dostępny jest także parking na Łysej Polanie położony około półtora kilometra dalej od wejścia na popularny szlak. Na tym parkingu będzie można zaparkować bez wcześniejszej rezerwacji, o ile będą wolne miejsca.

Władze TPN zachęcają także turystów do zakupu biletów wstępu do parku drogą elektroniczną w aplikacjach SkyCash i mPay lub za pośrednictwem strony tpn.pl. Bilet wstępu oraz potwierdzenie rezerwacji miejsca parkingowego należy zapisać w pamięci telefonu lub wydrukować, aby były dostępne do okazania w przypadku braku zasięgu sieci.

Morskie Oko to najbardziej popularny kierunek turystyczny w Tatrach. Każdego roku ten zakątek gór odwiedza ponad milion turystów.