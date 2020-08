Wyszukiwarka, za pomocą, której można sprawdzić, czy w danym miejscu można zrealizować płatność za pomocą bonu, znajduje się na stronie bonturystyczny.gov.pl.

Podmioty turystyczne znaleźć można przez wpisanie ich nazwy nazwę lub przeszukaniu listy po miejscowości planowanego odpoczynku. Lista ma być aktualizowana o godz. 10.00 w dni robocze. Z danych wynika, że w czwartek do programu zarejestrowało się 5891 podmiotów turystycznych. Od tego czasu ta liczba mogła jednak wzrosnąć.

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie 18 lipca. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i "500 plus" im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - dodatkowy bon w wysokości 500 zł.