Policja we Włoszech zidentyfikowała 50-letniego turystę z Austrii, który w muzeum w Possagno, pozując do zdjęcia, odłamał rzeźbie trzy palce u stopy - poinformowały we wtorek włoskie media, powołując się na karabinierów.

200-letni odlew gipsowy posągu siostry Napoleona Pauliny Bonaparte autorstwa włoskiego rzeźbiarza Antonia Canovy, żyjącego w latach 1757-1822, uszkodzono 31 lipca w Museo Gypsotheca Antonio Canova. Sprawca, którego nazwiska nie ujawniono, został uchwycony przez kamerę monitoringu. Jak wynika z nagrania opublikowanego w internecie, turysta usiadł na rzeźbie, żeby zapozować do zdjęcia. Niechcący odłamał przy tym fragment posągu - trzy palce u prawej stopy. Uszkodzone dzieło to oryginalny odlew gipsowy, na podstawie którego Canova wyrzeźbił marmurowy posąg znajdujący się w Galerii Borghese w Rzymie. Jak podały włoskie media, ze względu na epidemię koronawirusa, wszyscy odwiedzający muzeum muszą pozostawić swoje dane. Właśnie dzięki temu udało się zidentyfikować mężczyznę. Kiedy policja skontaktowała się z kobietą, która podpisała się w imieniu własnym i męża, ta rozpłakała się i powiedziała, że to jej mąż odłamał palce. Austriak przyznał się do winy i wyraził żal z powodu "głupiego posunięcia". Włoskie media poinformowały, że turysta chce zapłacić za szkody. Sąd w Treviso rozważa postawienie mężczyźnie zarzutów.