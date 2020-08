Te, ale też inne przykre niespodzianki, przewidzieli twórcy ubezpieczenia Auto Assistance. – Nie chcemy straszyć przed urlopem. Przede wszystkim mówimy klientom, by spokojnie jechali i odpoczywali, a my, jeśli zajdzie taka potrzeba, zajmiemy się przykrymi niespodziankami – mówi Maciej Krzysztoszek z LINK4. Ich lista niestety jest długa, a prawdopodobieństwo wystąpienia niemałe. Zaczyna się od zalania baku niewłaściwym rodzajem benzyny, a kończy kradzieżą auta.

Pomogą, gdy zatankujesz niewłaściwym paliwem

Właściciele samochodów mają do wybory trzy warianty Auto Assistnace w LINK4. Poza standardowym są to Auto Assistance Plus i Auto Assistance Komfort. Różną się cenami, ale też zakresem świadczonej pomocy. Szczegółowe różnice między pakietami dostępne są na stronie internetowej LINK4, wyjaśnią je także telefoniczni konsultanci ubezpieczyciela. Podstawowy wariant Auto Assistance w LINK4 to pomoc w przypadku awarii, wypadku, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu. Wśród świadczeń znajduje się naprawa auta na miejscu zdarzenia, ale też holowanie do wskazanego przez klienta miejsca. – Musimy pamiętać, że w tym wariancie holowanie dostępne jest do 200 km. – podkreśla Maciej Krzysztoszek. Wśród korzyści z ze standardowego Auto Assistance w LINK4 jest też wymiana koła, uruchomienie samochodu w przypadku rozładowanego akumulatora. Ubezpieczyciel pomyślał także o całej gamie zdarzeń związanych z paliwem. W tym dostarczenie paliwa, pomoc w przypadku jego zamarznięcia lub zalania baku niewłaściwym rodzajem paliwa. Jest także pomoc z otwarciem samochodu w niezwykle częstych przypadkach utraty, zniszczenia lub zatrzaśnięcia kluczyków w samochodzie.

Pod ochroną w Polsce i 39 innych europejskich krajach

W przypadku awarii auta LINK4 pokryje też koszt parkowania do 2 dni oraz koszty transportu kierowcy i pasażerów do celu podróży lub miejsca zamieszkania, jeśli odległość od miejsca zamieszkania przekracza 20 km, lub pokrycie kosztów noclegu w hotelu, gdy do domu jest ponad 20 kilometrów. Niezwykle cenną opcją jest też samochód zastępczy. – W przypadku wypadku lub kradzieży auta, samochód zastępczy zapewnimy aż na cztery dni. Mimo iż oferujemy takie rozwiązanie, to naprawdę nie życzymy nikomu, by musiał z niego skorzystać. Zwłaszcza na wakacjach. Niemniej warto być i na takie zdarzenia przygotowanym. – przyznaje Krzysztoszek. W standardzie pomoc Auto Assitance dostępna jest w aż 39 europejskich krajach. W tym tak popularne kierunki wakacyjnych wyjazdów Polaków jak: Chorwacja, Włochy, Bułgaria, Hiszpania, Portugalia oraz europejska część Turcji. Dwa kolejne warianty Auto Assistance to dodatkowe opcje ochrony. W Auto Assitance Plus samochód zastępczy aż na 2 dni klient otrzyma nawet w przypadku awarii jego auta.

Samochód zastępczy, byś nie musiał przerwać wakacji

Najbardziej rozbudowany jest wariant Auto Assistance Komfort, w którym, w razie wypadku lub kradzieży samochód zastępczy klient otrzyma aż na 10 dni, a na 5 dni w razie awarii. O tym wariancie powinni pomyśleć wszyscy, którzy wybierają się w dalekie podróże własnym samochodem. Zapewnia on holowanie bez limitu kilometrów na terenie Polski i do 500 km od miejsca zdarzenia na terenie Europy oraz niezwykle pomocą możliwość zapewniania opieki nad dziećmi, jeśli rodzic zostanie hospitalizowany. Ubezpieczyciel opłaci koszty wizyty i zakwaterowania bliskiej osoby, która będzie chciała odwiedzić ubezpieczonego w szpitalu. – Ta usługa także działa w Europie, zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia. – mówi Krzysztoszek. Dodatkowo w Auto Assistance Komfort LINK4 jest – zgodnie z limitami podanymi w OWU - opłacenie transportu poszkodowanego w wypadku kierowcy lub pasażera ze szpitala do miejsca zamieszkania, w przypadku, gdy hospitalizacja trwa więcej niż 5 dni.

Pomogą też po powrocie do domu

Istotny jest też szczegół, że ze wszystkich dobrodziejstw programu Auto Assistance LINK4 można korzystać nie tylko podczas wakacyjnych wojaży. Wykupiony na rok pakiet działa bowiem wszędzie. – Więc nawet, gdy akumulator rozładuje się nam pod domem, to także przyjdziemy i pomożemy w uruchomieniu pojazdu – wyjaśnia Krzysztoszek i przypomina, że Auto Assitance w LINK4 można kupić razem z polisą OC lub OC/AC bez wychodzenia z domu pod numerem 22 444 44 44 oraz na stronie www.link4.pl, gdzie znajdują się też ogólne warunki ubezpieczenia, w tym informację o wyłączeniach odpowiedzialności, oraz u agentów, którzy również sprzedają polisy LINK4 zdalnie.

Dodatkowo, wszyscy uczestnicy programu Orlen Vitay kupując ubezpieczenie komunikacyjne, ale też turystyczne i mieszkaniowe, w LINK4 mogą wzbogacić swoje konto punktowe. Każda złotówka wydana na polisę w LINK4 to aż 5 punktów, które można następnie wymienić na prezenty z katalogu Klubu Vitay.

Ale przed wyjazdem na urlop w dobie pandemii, należy pamiętać przede wszystkim o zabezpieczeniu siebie i swoich bliskich. Absolutnie niezbędne jest utrzymywanie dystansu społecznego, noszenie maseczek lub przyłbic, a przede wszystkim częste i dokładne mycie rąk. Ten niewielki wysiłek sprawi, że nie będziemy narażać siebie i innych na zakażenie koronawirusem, a wakacje będą wakacjami.