Zwyczajowo sezon wycieczkowców w porcie zaczyna się w kwietniu i kończy w październiku. Ten rok miał być rekordowy pod względem liczby zawinięć, jednak pandemia koronawirusa zmieniła wszystko. Planowane były 84 jednostki. W czwartek wpłynęła pierwsza - poinformowała rzecznik prasowy Portu Gdańsk Anna Drozd.

"MS Europa” to statek zbudowany w Helsinkach. Jego długość to ponad 198 metrów. Rejs rozpoczął dnia 1 września w Hamburgu. Po drodze zawinął do portów w Niemczech, Szwecji i Danii. Podróż wycieczkowca potrwa 14 dni.

W tym roku ze względów bezpieczeństwa liczba pasażerów statku "MS Europa” z blisko 400 możliwych, została ograniczona do 60 osób.

Drozd wyjaśniła, że armatorzy po okresie zawieszenia zaczynają wznawiać rejsy statków wycieczkowych, choć kryzys w tej branży jeszcze długo da o sobie znać. Sytuacja nadal jest bardzo dynamiczna i trudno przewidywać, czy i kiedy kolejne rejsy będą mogły wrócić na swoje stałe trasy. Aktualnie w Porcie Gdańsk do końca roku zgłoszonych jest pięć zawinięć statków pasażerskich - dodała.

Wiele krajów bałtyckich w ciągu tego roku wprowadziło kwarantannę. W związku z tym wejście jednostek wycieczkowych do takich portów jak St. Petersburg, Tallinn, Helsinki, Sztokholm czy Kopenhaga stało się niemożliwe. Obostrzenia z początku sezonu 2020 i straty armatorów wygenerowane w tym okresie, mogą skutkować przedłużeniem sezonu do później jesieni, a nawet pierwszych tygodni zimowych - ocenił w komunikacie prasowym ekspert ds. rynku żeglugowego w Porcie Gdańsk Michał Stupak.

Światowy kryzys związany z pandemią koronawirusa wywarł ogromny wpływ na wiele branż i gałęzi gospodarki. Branża cruisowa, dzięki flocie ponad 315 jednostek wycieczkowych generuje rocznie około 20 mld dolarów. Cały światowy sektor turystyczny to około 300 mln miejsc pracy. Jednak tylko w tym roku – jak podaje Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) - straty całego sektora, w tym branży cruisowej, szacuje się na co najmniej 1,2 biliona dolarów.

W 2018 r. do portu w Gdańsku na pokładach wycieczkowców przybyła rekordowa liczba ponad 30 tysięcy turystów z całej Europy. W latach 1995-2019 wpłynęło łącznie 680 wycieczkowców, na pokładzie których było ponad 250 tys. pasażerów. Do najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych regionu należą: Trakt Królewski, Dwór Artusa, Fontanna Neptuna, Bazylika Mariacka, koncerty organowe w Katedrze Oliwskiej czy oddalony o niecałe 60 km od Gdańska zamek w Malborku.