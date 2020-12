Agresywny pasażer. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach interweniowali na pokładzie samolotu i wyprowadzili agresywnego pasażera, który nie stosował się do poleceń kapitana. Ukarano go mandatem w kwocie 500 zł - podano w komunikacie.

Rzecznik Prasowy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Joanna Konieczniak poinformowała w poniedziałek, że do zdarzenia doszło w niedzielę 13 grudnia na pokładzie samolotu lecącego z Dublina do Wrocławia. Lecący samolotem z Dublina 29-letni pasażer pomimo wielokrotnego upominania przez załogę samolotu nie reagował na wydawane mu polecenia, był agresywny i pobudzony. Na prośbę kapitana statku funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych wkroczyli na pokład samolotu. Pasażer został wyprowadzony z samolotu i doprowadzony do pomieszczeń służbowych - powiedziała rzecznik. Dodała, że z uwagi na jego agresywne zachowanie funkcjonariusze zastosowali środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek oraz chwytów transportowych. Okazało się, że pasażer spożywał wcześniej alkohol. Badania jego krwi wykazały nie tylko dwa promile alkoholu, ale także obecność znacznych ilości narkotyków w jego organizmie - powiedziała rzecznik. Mężczyzna po wytrzeźwieniu został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł za wykroczenie polegające na niestosowaniu się do poleceń kapitana statku powietrznego.