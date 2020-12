Sezonową akcję wakacyjnych połączeń do kilkudziesięciu popularnych europejskich kurortów, oferowanych pod hasłem "#LOTnaWakacje" z dziesięciu krajowych portów lotniczych, LOT zainaugurował w połowie br. Z Katowic narodowy przewoźnik oferował w tym roku sześć wakacyjnych kierunków greckich, dwa chorwackie oraz po jednym: hiszpańskim, bułgarskim i albańskim.

Reklama

W tym tygodniu Piotr Adamczyk z biura prasowego katowickiego lotniska poinformował, że w przyszłorocznym sezonie wakacyjnym LOT będzie w Katowicach kontynuował "#LOTnaWakacje".

Kierunki

Według jego informacji narodowy przewoźnik oferuje obecnie z Katowic cztery kierunki greckie: Ateny (od 3 czerwca do 30 września w każdy czwartek), na Korfu (od 29 maja do 2 października w każdą środę i sobotę), na Rodos (od 29 maja do 2 października w każdą sobotę) oraz do Salonik (od 2 czerwca do 29 września w każdą środę).

Ponadto z Katowic LOT poleci na hiszpańską Majorkę (od 2 czerwca do 29 września w każdą środę), do bułgarskiego Burgas (od 29 maja do 2 października w każdą środę i sobotę) i do Warny w tym samym kraju (od 1 czerwca do 28 września we wtorki), a także do włoskiej Olbii na Sardynii (2 czerwca do 29 września w każdą środę).

Jak powiedział cytowany przez Adamczyka szef zarządzającego katowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, w pierwszej edycji projektu "LOT na wakacje", na jedenastu oferowanych kierunkach PLL LOT przewiozły z i do Katowice Airport prawie 22 tys. podróżnych.

Oferta narodowego przewoźnika została dobrze przyjęta przez pasażerów i pomimo pandemii koronawirusa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Istotne jest dla nas to, że LOT kontynuuje ten projekt w przyszłym roku i wzmacnia swoją ofertę z wylotem z Pyrzowic w okresie wiosenno-letnim – zaznaczył Tomasik.

W poprzednich latach LOT latał z Katowic wyłącznie do Warszawy, wykonując po parę połączeń dziennie. Obecnie codzienne kursy między Katowicami i Warszawą wykonywane dwa razy dziennie w każdą stronę.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln podróżnych. Lotnisko jest krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

GTL przed pandemią koronawirusa prognozowało, że w 2020 r. linie lotnicze przewiozą z i do Pyrzowic rekordowe 5,5 mln pasażerów. Wywołany pandemią kryzys branży lotniczej wymusił konieczność weryfikacji prognoz ruchu. Obecnie spółka spodziewa się, że w 2020 r. z siatki połączeń Katowice Airport skorzysta o około 70 proc. mniej podróżnych, niż w 2019 r.