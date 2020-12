Jeden z właścicieli hoteli z Zakopanego zaprasza gości do pobytu, oferując miejsca parkingowe, do których pokoje są jedynie bezpłatnym dodatkiem. Nie wynajmujemy apartamentów, udostępniamy je za darmo. Zapraszamy do zakupu biletu parkingowego - mówi Wirtualnej Polsce.

Oferta ważna jest od 28 grudnia do 17 stycznia. Wtedy hotele mogą przyjmować wyłącznie wąskie grono gości, np. personel medyczny.

Stoki tylko dla zawodowców

W tym czasie stoki, trasy i wyciągi narciarskie będą zamknięte dla amatorów sportów zimowych, infrastruktura będzie natomiast dostępna w ramach sportu zawodowego - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

W nocy z poniedziałku na wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie rządu ws. ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z nim od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021 r. będą obowiązywać m.in. ograniczenia w działalności hoteli i galerii handlowych.

W środę Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaapelował o rozmrożenie zamkniętych sektorów gospodarki i podjęcie działań edukacyjnych zamiast kolejnego lockdownu.