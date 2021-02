Poza uczniami pobierającymi naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym są to również dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym i ich opiekunowie, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, doktoranci oraz osoby prowadzące działalność naukową. Są to też osoby zo wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Biura podróży liczyły na ujęcie na liście wyjątków także ozdrowieńców. Jak na razie bezskutecznie.