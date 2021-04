Virgin Australia sprzedała ponad 71 tys. biletów w ciągu 24 godzin po tym, jak w czwartek rano zaczął obowiązywać pakiet stymulacyjny rządu federalnego o wartości 1,2 mld dolarów.

Reklama

Na trasach niewłączonych do programu - w tym z Melbourne do Perth, z Perth do Sydney i z Melbourne do Sydney - również odnotowano znaczny wzrost sprzedaży.

Przytłaczająca reakcja Australijczyków jasno pokazuje, że są oni gotowi wrócić do samolotów i nimi podróżować oraz, że jest to pozytywny znak dla sektorów lotnictwa i turystyki, które chcą odzyskać siły po Covid-19 - napisały linie lotnicze w oświadczeniu.

Dwie najbardziej popularne trasy to Melbourne-Gold Coast i Gold Coast-Sydney.

Rezerwacje do ostatniej chwili

Jak podają linie Virgin Australia, wyszukiwania w internecie lotów, także u innych australijskich przewoźników takich jak Quantas i Jetstar, także gwałtownie wzrosły w czwartek, przekraczając prawie sześciokrotnie średnią godzinową z poprzedniego tygodnia.

Przy ciągle zmieniających się ograniczeniach dotyczących podróży coraz więcej podróżnych czeka na rezerwację do ostatniej chwili - powiedział rzecznik linii Virgin Australia.

Ogłoszony przed trzema tygodniami rządowy pakiet stymulacyjny, który ma obowiązywać do lipca, został ciepło przyjęty zarówno przez linie lotnicze, jak i inne firmy branży turystycznej.

Dotowane taryfy lotnicze są dostępne tylko na około 15 wybranych trasach.