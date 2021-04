By dowiedzieć się więcej na temat planów wyjazdowych Polaków w 2021 roku, Nocowanie.pl zleciło badania wśród użytkowników portalu Wirtualna Polska. Co z nich wynika? Dowiedzieliśmy się np. że spory wpływ na plany wyjazdowe ma wiek turysty.

W którym momencie życia podróżujemy najchętniej? Jaki typ wyjazdu preferują młodzi Polacy, a jaki seniorzy?

Plany wyjazdu na wypoczynek a wiek

Z przeprowadzonych badań jasno wynika, że najczęściej plany wyjazdowe mają osoby w wieku 35-54 lata (54 proc.). Najrzadziej natomiast planują urlop najmłodsi Polacy, ci poniżej 25 roku (32 proc.) i ci nieco starsi - powyżej 54 roku (40 proc.).

Trudno jednoznacznie stwierdzić z czego to wynika, jednak bez wątpienia duże znaczenie przy planowaniu wyjazdów ma nasza rodzina. Mając małe i nieco starsze dzieci, bardzo często decydujemy się na urlop właśnie po to, by spędzić czas z rodziną, by pokazać dzieciom nowe miejsca i wspólnie odpocząć.

Młodzi ludzie nie planują wyjazdów, ale często decydują się na nie spontanicznie. Albo też wybierają wyjazdy krótkie – jedno czy dwudniowe. To bardzo często początek kariery zawodowej, niestabilna sytuacja finansowa, ale i brak zobowiązań. - mówi Kamila Miciuła z portalu Nocowanie.pl.

Planowany typ głównego wyjazdu a wiek

Dzięki przeprowadzonym badaniom dowiedzieliśmy się także, że na wyjazd indywidualny w Polsce najbardziej nastawia się grupa w wieku 25-34 lata (66 proc.) i 55+ (56 proc.). Co ciekawe, osoby w wieku 45-54 częściej niż inni zdecydują się na wyjazd indywidualny za granicę (24 proc.). Natomiast najmłodsza grupa - poniżej 25 roku życia wykazuje większą skłonność do wyjazdów zorganizowanych (łącznie 38 proc.).

Planowana długość wyjazdu a wiek

Jak długie urlopy planują Polacy? To też zależy od wieku! Wyjazd na 7 - 10 dni częściej planują osoby poniżej 25 roku życia (57 proc.), rzadziej z kolei 55+ (36 proc.). Z przeprowadzonych badań wynika także, że z kolei osoby 55+ częściej planują dwutygodniowy wypoczynek (22 proc.). Natomiast osoby w wieku 25 - 34 lata chętniej wyjadą na 4 - 6 dni (36 proc.)