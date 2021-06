„Bezpieczna podróż” to gwarancja ochrony podczas zorganizowanej wycieczki po Polsce lub w trakcie podróży zagranicznej na własną rękę bądź z biurem podróży. Ubezpieczenie jest dostępne w kilku wariantach do wyboru. Klient może też dopasować zakres i sumę ubezpieczenia. Oferta obejmuje m.in. ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, OC w życiu prywatnym. Można też rozszerzyć ochronę o dodatkowe opcje - np. ubezpieczyć bagaż, wykupić assistance komunikacyjne, Pakiet Sport bądź dokupić ubezpieczenie na wypadek rezygnacji albo skrócenia zorganizowanej imprezy turystycznej. Co więcej, jeśli podróż zagraniczna trwa nie dłużej niż 30 dni, PZU SA zapewnia ochronę na wypadek nagłego zachorowania na COVID-19.