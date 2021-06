Podróże po Europie (i nie tylko) nadal wiążą się z koniecznością przedstawiania negatywnych wyników testów na obecność koronawirusa. I choć - co do zasady – zwolnione są z nich dzieci, to każdy kraj ma swoje własne regulacje. Jakie dokładnie? I co to oznacza w praktyce?

Zanim wybierzemy kierunek tegorocznego wypoczynku, warto zapoznać się z wytycznymi, które obowiązują w państwach najchętniej wybieranych przez turystów. Listę krajów, dla ułatwienia, przedstawiamy w porządku alfabetycznym. Reklama Bułgaria Konieczny jest negatywny wynik badania antygenowego (maksymalnie sprzed 48 godzin) lub testu PCR (nie starszych niż sprzed 72 godz.). Zamiast testu można okazać świadectwo szczepień (druga dawka najpóźniej dwa tygodnie przed wjazdem) lub zaświadczenie o przebyciu infekcji. Testu nie wymaga się od dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia Chorwacja Turyści są zobowiązani do okazania negatywnego wyniku testu PCR (nie starszy niż 72 godziny) lub testu antygenowego (nie starszy niż 48 godzin). Z obowiązku tego zwolnione są osoby: zaszczepione przeciw COVID-19 (od przyjęcia drugiej dawki musi minąć minimum 14 dni) i te, które przeszły COVID-19 i przyjęły pierwszą dawkę szczepionki w ciągu 6 miesięcy od daty zachorowania, a szczepienie zostało wykonane w ostatnich 180 dniach (należy okazać zaświadczenie o przebyciu choroby i zaświadczenie o przyjęciu pierwszej dawki szczepionki). Jeśli nie spełniamy żadnego z powyższych wymogów, obowiązkowa jest 10-dniowa kwarantanna (może zostać skrócona po okazaniu negatywnego testu wykonanego w Chorwacji). Dzieci do 12. roku życia przekraczają granicę z rodzicami/opiekunami, którzy mają negatywny wynik testu lub zaświadczenie o szczepieniu albo są ozdrowieńcami. Cypr Tu także obowiązkowy jest negatywny wynik testu PCR (do 72 godzin przed podróżą) lub dokument potwierdzający przyjęcie szczepień. Z obowiązku przedstawiania wyniku badań zwolnione są dzieci do 12. roku życia. Grecja Osoby przyjeżdzające do Grecji powinny mieć negatywny wynik testu PCR (test należy wykonać nie wcześniej niż 72 godziny przed planowanym przyjazdem). Zwalnia z tego pełny cykl szczepień (musi upłynąć 14 dni od ostatniej dawki) lub zaświadczenie o przejściu infekcji (od 2 do 9 miesięcy przed przyjazdem). Z testowania zwolnione są dzieci do 5 roku życia Hiszpania Potrzebne jest zaświadczenie potwierdzające przyjęcie pełnego cyklu szczepień przeciwko COVID-19 (druga dawka minimum 14 dni przed wylotem) albo negatywny wynik testu PCR lub antygenowego (wydane w ciągu 48 godzin przed przylotem do Hiszpanii). Z tego obowiązku zwolnione są dzieci poniżej 6. roku życia W przypadku ozdrowieńców, uznawane będą zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu (swoją ważność tracą po 180 dniach od pierwszego pozytywnego testu wykonanego techniką NAAT). Reklama Portugalia Obowiązkowy jest negatywny wynik testu antygenowego lub PCR (maksymalnie 72 godziny przed podrożą). Nie muszą go mieć jedynie dzieci, które nie skończyły 2 lat. Tunezja Warunkiem jest przedstawienie na miejscu negatywnego wyniku testu PCR (wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed wejściem na pokład samolotu). Z tej konieczności zwolnione są osoby, które mają zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19 i ozdrowieńcy z zaświadczeniem lekarskim (COVID-19 co najmniej sześć tygodni przed datą podróży). Turcja Trzeba mieć negatywny wynik badania PCR (nie wcześniej niż 72 godz. przed początkiem podróży). Z tego obowiązku zwolnione są dzieci do 6. roku życia. Włochy Obowiązkowy jest negatywny wynik testu antygenowego lub PCR (maksymalnie 48 godzin przed podrożą). Według obowiązujących przepisów ani szczepienie, ani przebycie COVID-19 nie zwalnia z obowiązku posiadania testu. Wyjątkiem są dzieci poniżej 2. roku życia.

Kiedy kupujemy wycieczkę w biurze podróży, warto dopytać o możliwość wykonania testu. Często firmy proponują nawet 50 proc. zniżki. Testy CPR kosztują 400-500 zł. Warto jednak na bieżąco sprawdzać ceny , bo laboratoria oferują promocje. Testy antygenowe są o wiele tańsze i kosztują 150-200 zł.Kiedy kupujemy wycieczkę w biurze podróży, warto dopytać o możliwość wykonania testu. Często firmy proponują nawet 50 proc. zniżki. Informacje o podróży do innych krajów dynamicznie się zmieniają. Aktualne dane można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w zakładce "Informacje dla podróżujących".

