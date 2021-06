Rząd Hiszpanii podwyższył z sześciu do 12 lat wiek dzieci turystów przybywających do Hiszpanii na urlop, zobowiązanych do przedstawienia testu PCR na obecność koronawirusa - wynika z nowych przepisów opublikowanych w środę w dzienniku ustaw (BOE).

W dokumencie napisano, że dzieci poniżej 12. roku życia nie będą już objęte obowiązkiem wykonywania testów na Covid-19. Reklama W uzasadnieniu ministerstwo zdrowia podało, że w celu określenia minimalnego wieku dla wykonywania badań PCR przeanalizowało rozwiązania w tej kwestii z innych państw UE, szczególnie krajów bliskich Hiszpanii geograficznie. Nowy przepis ma zastosowanie od środy. Gdzie Polacy planują urlop? "Nowa normalność" [BADANIE] Zobacz również Paszport szczepionkowy W poniedziałek władze Hiszpanii rozpoczęły przyjmowanie turystów na podstawie tzw. paszportu szczepionkowego. Certyfikat ten w całej UE ma obowiązywać dopiero od 1 lipca. Turyści są zobowiązani przedstawić dokument potwierdzający zakończenie procesu szczepień, przebycie Covid-19 albo negatywny wynik testu antygenowego lub PCR. Zaświadczenia muszą być przedstawione w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. Władze sanitarne akceptują też oryginalne zaświadczenie z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański.